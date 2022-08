Exige al IMSS atención adecuada

Ciudad Juárez.— Postrada en la camilla de una ambulancia al no poder levantarse desde hace más de seis meses, una mujer inició una huelga de hambre la mañana de ayer para exigir que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la atienda adecuadamente.

Rosa María Ríos Rey, de 61 años de edad, indicó que los médicos del hospital número 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), específicamente el doctor Daniel Covarrubias, no le han podido dar un diagnóstico sobre su padecimiento al no realizarle los estudios necesarios y sólo le dijeron que se debe a “su obesidad”.

La manifestante explicó que, en la atención que ha recibido de manera particular, la cual ella misma ha solventado, se le indicó que requiere atención médica de tercer nivel y una biopsia por cauda equina por actividad tumoral, que en el IMSS se le ha negado.

“Ahí en Urgencias la doctora Escamilla, directora del hospital regional 66, al estar yo denunciando constantemente, ella optó por bajar una vez, llegó molesta, corrió la cortina y luego vio el teléfono celular que estaba cargándose, lo desconectó y me lo aventó sobre el pecho y me reclamó que lo tuviera cargado ahí, yo ilusamente había pedido también ayuda para la paciente de enseguida de mí que tenía cáncer y enfermedad renal, y a ella también le hizo lo mismo en lugar de preguntarnos qué necesitábamos”, expresó entre lágrimas.

Denunció que, a raíz de que ha realizado los reportes, no se le ha atendido y la lastimaban físicamente, además de que los jefes de piso le repetían que necesitaban la cama.

“Se dijo que se me iba a hacer una resonancia electromagnética, una microtomografía, y resultó que no tenían las agujas necesarias y siempre dijeron que los equipos para mí no había ni en la localidad ni en el Seguro, que no había forma de que me atendieran”, detalló.

Dijo que la mandaron a su casa sin diagnóstico y sin tratamiento, ya que la Fiscalía General del Estado acusó a su hija mayor de negligencia y abandono.

Tras esta situación, añadió que ella y sus hijos han tenido que pagar una ambulancia particular, una enfermera, así como solventar los gastos de pañales y toallas para poder ser atendida en su casa.

“Se les demostró que aquí en Juárez hay un laboratorio que me puede hacer esos estudios, pero ellos dicen que estoy perfectamente atendida en mi casa y no estaba indicada la resonancia, hay documentos que pueden comprobarlo en un juicio”, refirió.

La ambulancia con la paciente en huelga se estacionó en las inmediaciones del Puente Internacional Zaragoza-Ysleta.

Tras darse a conocer esta protesta, el IMSS fijó su postura sobre el caso a través de una tarjeta informativa.

Precisó que la paciente recibe atención médica desde el pasado mes de febrero del presente año, cuando ingresó al servicio de Traumatología y Ortopedia por una caída de su propia altura.

Sin embargo, presenta una serie de comorbilidades debido a sus condiciones de salud (peso), así como por patologías añejas y sus respectivas complicaciones, por lo cual no se le puede hacer el estudio en la maquinaria que requiere.

“Esta Representación le ha brindado atención a través de los servicios de Medicina Interna, Traumatología y Ortopedia, Nutrición y Neurología, así como Terapia de Rehabilitación en HGR No. 66. Actualmente lleva un manejo y control médico en su domicilio, a través del programa institucional denominado Atención Domiciliaria del Enfermo Crónico (ADEC), con dos o tres visitas de especialistas al mes”, señala el comunicado.

De acuerdo con la última valoración, en estos momentos se encuentra estable y en control médico, con el seguimiento correspondiente mediante las valoraciones realizadas en su domicilio por parte del personal del instituto, según se indicó.

Para saber…

• La mujer de 61 años requiere atención médica de tercer nivel y una biopsia por cauda equina por actividad tumoral