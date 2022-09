Exhortan a senderistas tener precauciones al internarse en la sierra de Juárez

Ciudad Juárez.- Ante las constantes incidencias de personas que se han extraviado a los interiores de la Sierra de Juárez, la Dirección General de Protección Civil a través de su titular Roberto Briones Mota exhortó a la ciudadanía a procurar medidas de prevención al practicar senderismo o deportes extremos en ese lugar que se distingue por ser árido y contar con fauna diversa, por lo que debe evitarse acudir sin compañía alguna.

Dijo que en lo que va de la presente administración, una persona ha perdido la vida y ocho más han sido rescatadas por el Departamento de Bomberos y el grupo de rescatistas Tiburones. “Regularmente, cuando ocurren estos casos, los familiares nos avisan después de un día que se han extraviado, lo que dificulta la búsqueda debido a que ya es de noche y no hay un punto de referencia para buscar”, dijo el funcionario.

Agregó que senderistas y ciclistas se desorientan, toman veredas equivocadas porque son muy parecidas, además de que no llevan agua y se han quedado sin pila en su teléfono celular. Por ello, recomendó practicar las actividades en grupo, llevar un dispositivo GPS, un guía que conozca la zona así como, suficiente agua, cargar pilas extras para móviles y linternas, mochila para acampar y estar en contacto.

“La recomendación es que si no conocen las rutas, no tienen experiencia, no practiquen ningún deporte extremo en la Sierra de Juárez, ya que es muy peligroso y pueden llegar a sufrir un accidente o perder la vida”, indicó Briones Mota. Solicitó no descartar las sugerencias y hacerlas llegar a las personas que vayan de forma seguida a realizar deporte en el lugar, toda vez que puede ser la diferencia entre vida y muerte.