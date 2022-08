Exhortan a realizar el tamiz neonatal

Ciudad Juárez— Realizar el tamiz neonatal permite detectar, diagnosticar e iniciar tratamiento oportuno ante la presencia de padecimientos metabólicos en el recién nacido, aseguró el doctor Mario Ángel Burciaga Torres, jefe de Área de Control del Niño Sano y Tamiz Neonatal, de la División de Atención Prenatal y Planificación Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Explicó que este procedimiento se realiza a todos los bebés, haya o no nacido en el IMSS, pues permite la detección de enfermedades congénitas en niños aparentemente sanos, antes de que presenten los primeros signos y síntomas del padecimiento, lo que facilita actuar de manera inmediata para evitar complicaciones.

Señaló que cada año nacen en el IMSS alrededor de 450 mil niñas y niños y que actualmente a más del 95 por ciento de ellos se les realiza el tamiz. Sin embargo, el objetivo es que sean el total de los bebés derechohabientes quienes cuenten con este reactivo. Detalló que la prueba se hace idealmente entre el tercer y el quinto día del nacimiento del bebé, aunque se puede hacer hasta los 30 días de vida.

Precisó que antes de los tres primeros días de nacido se presentan elevaciones fisiológicas de algunas hormonas que se miden en el tamiz neonatal. A partir del día tres se normalizan los valores de las hormonas y otras sustancias del bebé y, por lo tanto, se está en condiciones de detectar si es una enfermedad propia.

Burciaga Torres manifestó que si transcurren los 30 días y el bebé no ha sido sometido al tamizaje, se procede a hacer una evaluación clínica para detectar posibles signos de algún padecimiento; no obstante, lo idóneo es no llegar a este supuesto. Resaltó que la prueba es gratuita y se aplica en la Unidad de Medicina Familiar (UMF).

Explicó que consiste en obtener de cuatro a seis gotas de sangre de los recién nacidos a través de una punción en el talón, y recolectarlas en un papel filtro que se manda analizar a laboratorios especializados para detectar datos que indiquen la presencia de alguna enfermedad metabólica. Dijo que los resultados se tienen en un promedio de siete días y se notifican a los padres en la próxima visita.

