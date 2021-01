Exhortan a migrantes a no acudir a puentes

Archivo / El Diario

Ciudad Juárez— Aunque existen rumores de que con la llegada a la Casa Blanca del demócrata Joe Biden Estados Unidos abrirá sus fronteras, actualmente no existe nada oficial, por lo que autoridades y abogados migratorios piden a los migrantes mantenerse informados a través de medios oficiales y no acudir a los puentes internacionales.

“Siguen en pie las restricciones anunciadas con la pandemia por Estados Unidos, no se arriesguen a pretender ocupar los puentes o a cruzar a Estados Unidos arriesgando su integridad o la de sus familias”, señaló Enrique Valenzuela, coordinador del Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes (Coespo), luego de que a finales de diciembre más de 300 cubanos tomaron el puente internacional Paso del Norte-Santa Fe.

El funcionario estatal dijo que en la ciudad las autoridades se mantienen en espera de las nuevas medidas que va a implementar el nuevo Gobierno de Estados Unidos, por lo cual pidió a los migrantes que viven en Juárez que esperen la información oficial del vecino país y no se dejen llevar por rumores.

“Los discursos de Biden han generado esperanza y expectación, pero aún no hay nuevas disposiciones. Que él comience su gobierno el 20 de enero no implica que ese día se van a abrir los puentes, ni que ya van a recibir migrantes. Siguen vigentes las disposiciones del Título 42”, de la Ley de Salud, a través de la cual el Gobierno de Estados Unidos expulsa de manera exprés a los extranjeros a México, destacó ayer Valenzuela.

La organización HIAS, que apoya jurídicamente a los migrantes, también los ha alertado a través de sus redes sociales que la frontera sigue cerrada y los exhortó igualmente a consultar fuentes oficiales sobre las solicitudes de asilo político en Estados Unidos.

Ante los rumores de la formación de una nueva caravana en Honduras, el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), Mark A. Morgan, envió ayer un mensaje para tratar de disuadir a los viajeros, a través de un comunicado de prensa.

“No pierda su tiempo y dinero, y no ponga en riesgo su seguridad y salud. El peligroso viaje lo pone en peligro y pone en peligro la vida y la salud de quienes se encuentran en los Estados Unidos y los países regionales a través de la posible propagación del Covid-19. Los Estados Unidos está unido a nuestros socios en México, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice y el resto de la región en nuestro compromiso con el Estado de Derecho y la salud pública. Este compromiso no se ve afectado por un cambio de administración en Estados Unidos. No se permitirá que los grupos de caravanas de migrantes avancen hacia el norte en violación de la soberanía, las órdenes de salud pública vigentes y las leyes de inmigración de las respectivas naciones en toda la región”, señaló el funcionario estadounidense.

Agregó que entre octubre de 2019 y septiembre de 2020 –el año fiscal 2020–, la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos recuperó más de 250 cuerpos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

“Vimos dos muertes la semana pasada, cuando los traficantes abandonaron a docenas de migrantes en una tormenta invernal que arrojó dos pies de nieve cerca de Big Bend, Texas. Estos traficantes son imprudentes con la vida humana, no les importa la seguridad de los migrantes o las fuerzas del orden. Covid-19 agrava el riesgo de sus actividades, no sólo para los migrantes, sino también para los trabajadores de la salud, los oficiales y agentes de primera línea y las comunidades por las que pasan los migrantes en su viaje”, señaló Morgan.