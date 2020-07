Exhortan a mantener hidratación ante calor

Cortesía

Ciudad Juárez— Ante las altas temperaturas derivadas del fenómeno climatológico denominado como canícula, la subdirectora de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud, Leticia Ruiz González, exhortó a la población a mantenerse bien hidratada, consumiendo agua y no refrescos, ya que éstos causan un efecto contrario.

Destacó que la ciudadanía debe, ante el referido fenómeno climatológico, que implica temperaturas que oscilarán o superarán los 40 grados (104 Fahrenheit) por 40 días, entre julio y agosto, estar muy pendiente de no sufrir un golpe de calor, también conocido como insolación y considerado potencialmente mortal.

Esta afección, según se define, es una en la cual el sistema de control de temperatura de una persona deja de funcionar y el cuerpo resulta incapaz de enfriarse por sí mismo, lo cual implica alta peligrosidad.

“Es oportuno no exponerse prolongadamente al sol, es importante el consumo de agua, de preferencia agua simple y no bebidas azucaradas de ninguna índole. El agua simple es la que conserva una mayor hidratación para nuestro cuerpo y eso no nada más nos ayuda a tener nuestro metabolismo adecuado, sino que esta acumulación de agua nos ayude a que nuestras defensas actúen”, puntualizó.

Para identificar a una persona que pudiera estar sufriendo insolación, la Cruz Roja desglosó algunos pasos a seguir que pueden salvar la vida: el uno es identificar síntomas, en esta afección la piel puede estar caliente o roja, y también puede estar seca o húmeda, ya que pueden estarse experimentando cambios en la conciencia, así como vómito y temperatura corporal alta”. De ahí se desprende el paso número dos:

Marcar de forma inmediata al número de emergencia 911 o pedir a alguien que lo haga mientras se le brinda asistencia a la persona con malestar, siendo esta el tercer paso: “mueva a la víctima a un lugar más fresco. Retire la ropa apretada y aplique paño o toallas húmedas y frías en las zonas de las articulaciones”.

Asimismo “ventile a la víctima. Si está consciente dé pequeñas cantidades de agua fresca para beber, asegurándose que beba lentamente. Vigile siempre los cambios en su condición y en su estado de alerta”.

