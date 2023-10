Exhortan a evitar hacer llamadas de broma o falsas al 911

Ciudad Juárez.- En un esfuerzo por garantizar que el número de emergencia 9-1-1 esté disponible para quienes verdaderamente lo necesitan, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal hace un llamado a la responsabilidad de la comunidad. No hacer llamadas de broma o reportar situaciones falsas de emergencia es esencial para mantener este servicio funcionando de manera eficiente.

Durante el mes de septiembre del presente año, se recibieron 62 mil 813 llamadas en el número de emergencia 9-1-1, de las cuales 39 mil 707 fueron improcedentes, es decir el 63.21 por ciento, lo cual representa tiempo desaprovechado para llamadas de real emergencia.

El número 9-1-1 es la primera línea de defensa en situaciones de emergencia. Cada llamada recibida es tratada con la máxima seriedad, ya que podría ser la diferencia entre la vida y la muerte para alguna persona. Las llamadas de broma o falsas alarmas consumen recursos valiosos y pueden retrasar la respuesta a situaciones reales, ya que los operadores y operadoras se encuentran ocupados.

La autoridad insta a todos los ciudadanos a seguir estos consejos:

1. Llama solo en verdaderas emergencias: El número 9-1-1 debe utilizarse para situaciones que amenacen la vida, propiedad o seguridad pública. No lo uses para bromas.

2. Educa a los niños: Enséñales a los niños que el 9-1-1 es solo para emergencias. Proporciona ejemplos de situaciones apropiadas para su uso y hazles saber que se pueden salvar vidas.

3. No llames por accidente: Asegúrate de que los niños no jueguen con teléfonos y no realicen llamadas improcedentes al 9-1-1.

4. Colabora con las autoridades: Si accidentalmente realizas una llamada al 9-1-1, no cuelgues. Comunica el error y coopera con los operadores.

La comunidad tiene un papel importante en el uso responsable del número de emergencia 9-1-1. Al seguir estos consejos, podemos asegurarnos de que este recurso esté disponible para quienes realmente lo necesitan. La colaboración de todos es esencial para mantener seguras nuestras comunidades.

A los padres de familia, la SSPM, los invita a fomentar en las niñas, niños y adolescentes el uso responsable del número de emergencia 9-1-1.