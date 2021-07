Exhortan a denunciar el maltrato animal

Ciudad Juárez.- Grupos de rescatistas de animales están promoviendo entre la comunidad juarense que documenten con fotografías o video los casos de maltrato de mascotas que detecten, y que los denuncien ante la autoridad correspondiente en el Gobierno municipal, para que se castigue a los responsables.

“Cada vez es más el maltrato de perros y gatos que detectamos, pero también ha aumentado la cantidad de personas que se preocupan por el bienestar de estos animalitos, por eso se mantiene esta campaña de denuncia”, dijo Citlali Cruz, promotora de la actividad.

“Únete a la campaña, denuncia a tu vecino maltratador”, se indica en el texto con el que se dan algunas recomendaciones a la comunidad sobre qué hacer cuando ven que alguna persona maltrata a un perro o un gato.

“Es tiempo de que pongamos a trabajar a las autoridades, denunciemos todos los hechos de crueldad animal y si conoces a un vecino ‘ojete’ que tenga en mal estado a sus perros, debes de hacer lo siguiente”, indica.

Como primer punto se sugiere tomar fotos claras del animal y el estado en que se encuentra, pero también se pide, si se puede, hacer un video donde el denunciante explique las condiciones en las que ve al animal agredido.

Asimismo, se solicita dar la ubicación exacta por Google Maps, no la captura de la ubicación, y posteriormente reportar el caso en el Departamento de Bienestar Animal del Municipio y anotar el

Casos deben ser documentados con fotografías o video

número de reporte.

“Llama al 911 para denunciar el maltrato, si te dicen que esa no es línea para eso, diles que ya está en la Ley de Protección Animal y que te den el nombre del operador, por si no quiere levantar el reporte” es otra de las recomendaciones que se hacen en esta campaña.

De igual forma, se pide darle seguimiento al reporte y subirlo a las redes sociales para que todos ayuden a preguntar por ese caso. También se aconseja publicarlo en grupos de rescate y etiquetar a los amigos y a la mayor cantidad de personas que se pueda.

“Recuerda que un reporte oportuno puede salvar a un animal en desgracia y entre todos nos debemos de ayudar”, se expresa.

En esta campaña, dijo Citlali Cruz, se pide a la gente compartir este texto con todos, como una forma de trabajar por los perros y gatos, porque ellos no pueden reclamar sus derechos.

“Somos la voz del que no puede hablar, y debemos mantener esta tarea por tiempo indefinido, pues se trata de salvar la mayor cantidad posible de mascotas maltratadas, pero también de los animales que son abandonados en la calle”, indicó.

Comentó que en esta campaña participan en las redes sociales los grupos Perritos, Maltrato Animal, Juaritos, Ciudad Juárez y Vecinos Gachos, además de rescatistas que también dan a conocer los casos.

Citlali, empleada de la tienda Sereso Guerrero, dijo que en el establecimiento están apoyando con esta tarea y los mismos clientes están respaldando la campaña con la adopción de gatos y perros, así como denunciando los casos de maltrato.

Dijo que en pláticas con la Dirección de Ecología y el Departamento de Bienestar Animal de esa dependencia, acordaron que atenderán las denuncias de maltrato que se hagan a través de llamadas al número (656) 737-0140.

Semanas atrás, la directora de Ecología del Gobierno municipal, Margarita Peña Pérez, dio a conocer que en Bienestar Animal se recibe un promedio de 80 denuncias diarias por maltrato animal, pero no todas relacionadas con la violencia extrema contra las mascotas, el 97 por ciento de los casos son cuestiones de omisión de cuidados.

Entre estas quejas están casos de que el animal está expuesto al sol y no tiene agua; en invierno, que no tiene con qué cubrirse, o que se encuentra enfermo y no lo atienden, entre otros factores que afectan el bienestar de la mascota, comentó.

“Para la Dirección de Ecología y para la Fiscalía General del Estado es importante que los casos de maltrato animal sean denunciados, ya que sólo así se pueden investigar y castigar a los responsables de esos hechos”, señaló.

Comentó que la Ley de Bienestar Animal para el Estado de Chihuahua establece castigos de hasta dos años de prisión para quien maltrata un animal.

De acuerdo con esta ley, el dueño de una mascota está obligado a brindar un trato respetuoso a todo animal, al que le debe proporcionar un recipiente para comida y otro para agua, tomando en cuenta la cantidad de alimento necesario según la especie, raza y tamaño.