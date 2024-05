Exhortan a cuidar consumo de agua y energía eléctrica

Ciudad Juárez.- Servicios básicos como el agua y la luz deben ser cuidados por los usuarios durante esta próxima temporada de calor, advirtieron encargados de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Aunque para el ahorro del agua Juárez no sufrirá de medidas extremas como ocurre en otras ciudades, sí se tendrá una mayor vigilancia para que los ciudadanos no desperdicien el líquido dijo personal de la JMAS.

En tanto, la CFE también hizo un llamado a los usuarios para reducir el consumo de energía eléctrica y evitar aumentos en sus recibos.

Empleados de la paraestatal refirieron que la ciudad cuenta con la suficiente infraestructura, por lo que no tiene problemas con la generación de energía y los cortes que aquí se registran son ocasionados, principalmente, por los percances viales y no por la sobredemanda del servicio.

Para esta temporada de calor, la JMAS está preparada para abastecer la demanda de los usuarios. El problema es el agua, dijo Sergio Nevárez, presidente de la dependencia estatal.

“No hay agua, el problema es que no ha llovido, no tenemos suficiente agua en los mantos acuíferos y vamos a tratar de racionarla, en el verano siempre ha habido problemas de presión debido a que la demanda es extraordinaria y no hay tanta agua”, explicó.

Dijo que en la ciudad todavía no se va a ‘tandear’ el agua, es decir, que sea suspendida a determinada hora colonia para abastecer otra. “En lo que sí vamos a ser muy estrictos es en el riego de los parques de la ciudad, incluidos los parques en los fraccionamientos privados”, agregó.

Para satisfacer la demanda de riego de parques y jardines se cuenta con agua tratada, por lo que expuso que los ciudadanos deben hacer uso de este líquido.

En el caso de la CFE, se está trabajando en aquellas colonias donde existe un alto número de personas que están “colgadas” del servicio y que provocan una sobredemanda, generando con ello que falle la infraestructura, como ocurrió en años anteriores, donde colonias se quedaron sin luz por el elevado número de “diablitos” instalados, explicaron empleados consultados.