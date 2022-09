Exhorta SEyD a denunciar los cobros de cuotas

Ciudad Juárez.- Ante la continuidad de denuncias públicas por el condicionamiento de la educación al pago de una cuota obligatoria, la Subsecretaría de Educación y Deporte (SEyD) exhortó a madres y padres de familia a presentar los casos directamente en la dependencia y recordó a los planteles educativos que el derecho a estudiar no debe privatizarse.

El titular de la SEyD Zona Norte, Maurilio Fuentes Estrada, señaló que hasta el momento la dependencia no ha recibido denuncias por parte de personas afectadas, pero indicó que atenderá de manera personal a quienes hayan enfrentado el pago de una cuota a cambio de poder inscribir a sus hijos en el actual ciclo escolar 2022-2033.

“Nosotros no hemos tenido todavía ninguna persona, ninguna, que haya venido a hacernos saber que le están requiriendo el pago para meter un hijo a la escuela; aquí a la Subsecretaría no ha llegado ninguna, pero yo les doy la alternativa de que si tienen alguna problemática de este tipo nomás me la hagan saber y tomo acción sin ningún problema”, dijo Fuentes Estrada.

Indicó que las cooperaciones serán únicamente de carácter voluntario y en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo.