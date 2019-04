Exhorta Fideicomiso a no ir a El Paso si no es imprescindible

Ciudad Juárez.- El Fideicomiso de Puentes Internacionales a través de un comunicado de prensa hizo un llamado a los juarenses para que, de no ser imprescindible su visita al vecino país eviten hacer las largas filas.

También informa a los usuarios de la línea express que el retraso se debe a los tiempos que manejan las autoridades norteamericas y no a esta dependencia.

“A nuestros usuarios de Línea Express en los Puentes Internacionales Zaragoza y Lerdo, se les informa que las garitas están funcionando a plena capacidad, aun así, se presentan largas filas de cruce debido a que la agencia estadounidense Custom and Border Protection (CBP), no está procesando a los usuarios de manera regular, ocasionando que el puente se sature y no avance.

Los exhortamos a disponer de un tiempo considerable para cruzar y en caso de no ser imprescindible acudir a la vecina ciudad, evitar las filas.

Seguiremos atentos a esta situación y los invitamos a conducirse con cortesía y paciencia, respetar las indicaciones de las autoridades que ayudan a transitar en estas situaciones”.