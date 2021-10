Exhibirán 'La Gran Fuerza de México' a partir del miércoles

Ciudad Juárez— Los residentes de esta ciudad podrán ver la exhibición: “La Gran Fuerza de México” a partir de mañana, en la Plaza de la Mexicanidad, informaron representantes del Gobierno Municipal y del cuartel militar.

El evento que busca mostrar el lado humano del ejército y la fuerza aérea del país, se exhibirá del 6 de octubre al 2 de noviembre en el mismo lugar.

“La Gran Fuerza de México” data del 2011, en un esfuerzo del ejército para acercar a la población civil con la institución militar del país.

Francisco Antonio Enríquez Rojas, comandante de la guarnición militar en esta frontera, dijo que para tales efectos, ya se encuentran instalados 12 módulos donde informarán a la población sobre las áreas más características del Ejército y Fuerza Aérea.

En estos espacios, los visitantes conocerán una de las labores humanitarias más importantes de la milicia mexicana, conocida como Plan DNIII, la cual consiste en la activación de una respuesta a las emergencias que ponen en riesgo la vida y el patrimonio de los mexicanos.

Los cuerpos de paracaidistas, transmisiones, criadero militar de ganado, equinoterapia, medicina táctica y educación militar, son parte de la exposición.

Además de que se exhibirán vehículos blindados, también en tierra habrá un helicóptero y un avión militares.

Informaron que de manera especial buscan que la infancia, los adolescentes, las y los jóvenes también se identifiquen con la institución militar.

Los niños y niñas tendrán acceso a una pista interactiva, por donde harán recorridos.

Adelantaron que no exhibirán armas para no exponer a los menores de edad a tener contacto con ellas, y para no contribuir aún más a la apología de la violencia entre la población juvenil de Ciudad Juárez.

Uno de los objetivos, es motivar a los jóvenes para que ingresen a los colegios militares del país, de acuerdo con el comandante militar en esta ciudad.

En este evento participarán 350 militares, finalmente dijo el mismo general Enríquez.