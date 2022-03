Exhiben miniaturas en el Valle

Ciudad Juárez.— Luego de la reapertura del Museo Regional del Valle de Juárez (Muvaj) se llevará a cabo la inauguración de la exposición “Sanagus de Bolsillo”, en la que se exhibirán al público del ejido de San Agustín modelos a escala por el artista juarense Adrián Reyes.

La presentación de esta exposición, que contará con alrededor de 20 piezas sobre los lugares más emblemáticos de Ciudad Juárez y San Agustín, arrancará este sábado 2 de abril a partir de las 2:00 de la tarde, se informó.

Reyes mencionó que entre los modelos miniatura que los asistentes podrán disfrutar está el de la fachada del Muvaj, entre otras piezas ya conocidas, como camiones de transporte público de la ciudad, y el monumento JRZ, mismo que se hizo viral durante la pandemia, pues agregó los grafitis que la escultura real sufrió en aquel tiempo.

“Me dio mucho gusto que me invitaran, sobre todo porque es un museo muy importante. Me agradó mucho la idea y también es la primera vez que estoy haciendo trabajos y los voy a presentar fuera de la ciudad que conozco, porque hasta el día de hoy sólo he hecho cosas de Juárez y normalmente es lo que veo en las calles; tengo curiosidad de ver cuál es la recepción de las personas y qué les parece mi trabajo”, expresó el artista juarense.

Inició en la pandemia

Mencionó que sus inicios fueron en el año 2020, durante la contingencia por Covid-19. La primera pieza que cobró popularidad en la ciudad fueron los camiones de transporte público, así como el camión de la empresa PASA, pero al poco tiempo decidió recrear el monumento JRZ tras ser grafiteado y fue cuando llegó el momento más importante para el artista.

“Empecé en el año 2020 y a la gente le ha gustado mucho lo que hago, me comentan mucho y me dan ideas que puedo hacer”, comentó Adrián, quien además agregó que el proceso para terminar cada una de sus obras puede tardar de una hasta tres semanas.

La exposición estará abierta para el público en general, sin costo alguno. Además, estará disponible durante todo el mes de abril para quienes deseen visitar el Muvaj, para que conozcan ésta y todas las obran que están disponibles.

Si usted quiere conocer más detalles sobre el trabajo que realiza el artista, puede hacerlo a través de sus redes sociales, en Facebook como Adrián Reyes Artista y en Instagram o Twitter como AReyesArtista.