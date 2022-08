Exhiben a ciclista que omite usar ciclovía

Ciudad Juárez.- Un conductor que transitaba por la Zona Pronaf, exhibió en un grupo de Facebook a un ciclista que transitaba por el carril derecho, pese a que en el tramo se encuentra la ciclovía, por lo que al cuestionarlo, el ciclista respondió que ese carril es para quienes circulan despacio.

“Con el permiso de los que administran la página y la disculpa de los ciclistas, el día de ayer transitando por el área del pronaf me encontré con este peculiar ciclista (mi acompañante tomo las fotos), me lo topó rodando desde oficinas de gobierno hasta plaza de las Américas al emparejarme con el le pregunto, porque no utiliza la ciclovía y me responde de manera SARCASTICA, que esos carriles son ÚNICAMENTE para bicicletas que van despacito. (sic)”, escribió el usuario de la red social.

Ante la contestación, agregó que “Ahora entiendo por que nadie utiliza esos carriles confinados a los ciclistas. Ustedes que opinan de este caso?? (sic)”.

Entre las respuestas que recibió se lee: “La ciclo vía es un paso a un cambio pero con estas ayudas las van a venir quitando (sic)”, “Luego los atropellan o les pasa algo y están de chillones para eso es su carril confinado (sic)”.

Además de “soy ciclista y puedo decir que largos tramos de la ciclovía no están en condiciones aceptables para ser utilizadas por nosotros, sin contar los automovilistas que se estacionan sobre ella y no respetan ese espacio, pues no nos queda de otra más que irnos por los carriles. además de que irnos por los carriles donde transitan los automóviles es nuestro derecho también, que ustedes no lo sepan y sean imprudentes a la hora de manejar es problema de ustedes (sic)”.