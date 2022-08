Exgobernador hizo negocio con la deuda: Pérez Cuéllar

Ciudad Juárez.— El exgobernador, Javier Corral Jurado, hizo un negocio con el tema de la deuda, “cuando se nos prometió bajar la deuda se convirtió en un negocio personal de Corral y de sus cómplices”, afirmó el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

Dijo que con el juicio político contra Corral, se espera justicia.

“Yo soy uno de los muchos chihuahuenses que esperamos que se haga justicia”, mencionó.

El presidente municipal agregó que el quinquenio de Corral fue perdido para Chihuahua.

“Cinco años que no solamente no avanzó el Estado, si no que vivimos un franco retroceso, una negligencia total absoluta desde el poder, un negocio en el tema de la deuda”, manifestó.

Sobre el juicio político contra Corral dijo que hay que dar oportunidad, “si están tomando esa decisión y dando ese paso esperamos que sea para que se haga justicia”.

Este lunes la Comisión Jurisdiccional del Congreso del Estado determinó iniciar juicio político en contra del exgobernador Javier Corral, con base en la denuncia presentada por el abogado Gerardo Cortinas Murra por excesos y omisiones cometidas en el ejercicio de su cargo.

Dentro de los acuerdos adoptados se encuentran notificar en breve a Javier Corral y declarar una prórroga de 30 días para que la Secretaría de Hacienda entregue información que solicita el demandante, Gerardo Cortinas Murra. Se trata de uno de los 11 requerimientos que se mencionan en la denuncia.

Corral dejó una deuda superior a 64 mil millones de pesos, es decir, 11 mil millones de pesos más de como la recibió al inicio de su administración, de acuerdo con información proporcionada por la gobernadora Maru Campos al comienzo del sexenio.