Excluyen a microempresas de certificación para operar

Tomada de Internet / Imagen ilustrativa

Ciudad Juárez— La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dejó fuera a las micro y pequeñas empresas en el proceso de certificaciones para que la industria no esencial pueda elevar su aforo al 80 por ciento.

Jesús Manuel Salayandía Lara, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), comentó que en los lineamientos dados a conocer por la dependencia, sólo se revelaron los pasos a seguir para las medianas y grandes empresas, por lo que las mas pequeñas siguen trabajando con un 30 por ciento de aforo.

“Hasta ahorita no tenemos claro cuál es la plataforma para ellas porque no está habilitada, eso nos preocupa porque nuestros socios no saben si pueden operar con un 80 por ciento”, dijo.

El líder de los industriales mencionó que quienes cuentan con entre uno y 50 trabajadores han sido las más afectadas durante la pandemia, por lo que urgió a emitir las medidas para brindarles la certidumbre que requieren.

“Las plataformas que se anunciaron para las certificaciones están divididas en pequeñas, medianas y grandes empresas, pero nos sigue preocupando porque para las micros y pequeñas empresas aún no está listo el sistema, sólo para las medianas y grandes”, dijo.

Representan el 70% de afiliación de Canacintra

Resaltó que alrededor del 70 por ciento de los afiliados a Canacintra, son pequeñas empresas, que equivale a unas 300.

Respecto a las medianas y grandes, mencionó que también existen problemas en el procedimiento que además de ser difícil de documentar, toma tiempo desarrollarlo.

“Las medianas y grandes empresas deben cumplir con 18 condiciones obligatorias y hay otras 50 que deben cumplir a un 90 por ciento, es decir, con al menos 45 de ellas”, mencionó. Entre esos puntos, está la aplicación de la vacuna contra la influenza tanto en hospitales como en centros de trabajo, que consideró será difícil de documentar, además de que también deberán contar con un programa de capacitación y difusión de información que incluya entre varios puntos: hábitos saludables y estilo de vida, que también dijo será difícil de desarrollar.

Ante ello, se busca un acercamiento con la STPS para llegar a un entendimiento.

“Hemos estado pidiendo el apoyo de la STPS para que nos informe cuando va a estar la plataforma, ya que todavía no hay respuesta, por lo que vamos a estar insistiendo en estos días para tener una retroalimentación porque también hay cosas muy difíciles de cumplir”, dijo.