Excluye Gobierno a concesionarios transporte

Luego de las restricciones impuestas al transporte público por las obras de la Segunda Ruta Troncal, operadores de dichas unidades reprocharon al Gobierno del Estado por no tomarlos en cuenta para buscar una solución al problema de movilidad, pues incluso afirmaron que ni siquiera les han presentado el proyecto para conocer qué rol tendrán dentro del nuevo sistema.

Ever Morales, concesionario de la línea Poniente-Sur, indicó que dicho gremio ha acatado las recomendaciones hechas por las autoridades para mantener un orden en la vialidad donde se desarrollan las obras, sin embargo, recriminaron la manera en cómo han sido prácticamente obligados a acatar las nuevas disposiciones, sin haber tener un previo diálogo con los representantes del Estado.

“Hemos sido muy cuidadosos de mantener el orden, respetando todos los señalamientos. Nos comentaron de las áreas donde no podíamos pararnos por el tema del tráfico que hay. Pero que quede claro que nuestro interés no es afectar a ni a los usuarios, ni a los automovilistas”, comentó.

A través de un comunicado, la Oficina de Transporte Público en Juárez informó que con la intención de agilizar el tránsito sobre la avenida Paseo Triunfo de la República, se reubicarían las paradas del urbano colectivo en el tramo de construcción que se encuentra a un costado del Hospital de la Mujer.

Por lo anterior, los choferes no pueden hacer ascensos y/o descensos de poniente a oriente en esa área, acción que durará aproximadamente cuatro meses, según se manifiesta en el documento.

Sin embargo, el anterior no ha sido el único cambio, pues desde que inició la construcción del corredor troncal Tecnológico el pasado 13 de julio, se anunciaron modificaciones en la circulación de por lo menos seis líneas de transporte urbano.

Gustavo Elizondo, titular de la SCOP, afirmó durante un recorrido de supervisión realizado el jueves en el tramo comprendido entre avenida Adolfo López Mateos y calle Francisco Márquez que el objetivo del denominado BRT-2 era eliminar el tránsito de las llamadas “ruteras” para que éstas fungieran como “alimentadoras” del sistema semimasivo, decisión que parece no fue consensuada con los concesionarios.

“Ellos (Gobierno del Estado) tienen todo el proyecto guardado, nada más ellos saben lo que pasa, según nos dicen que vamos a participar, pero no nos han presentado nada, no sabemos cuál va a ser nuestro papel, todo es una obra privada porque no han hecho nada público, los detalles no los conocen ni los empresarios, ni los ciudadanos, ni mucho menos nosotros”, dijo Morales.

El concesionario afirmó que las autoridades no entablaron un diálogo previo con ellos para conocer otras posibles soluciones al problema de la movilidad de pasajeros sin afectar a la ciudadanía.

“Nosotros estamos dispuestos a la modernización, pero en contra de que se destruya la principal vialidad de la ciudad, no hay razón para hacerlo, no hay motivos para restringir la circulación de los ciudadanos; reitero, no estamos en contra, pero nunca se hizo una consulta pública para conocer la viabilidad del proyecto”, señaló.

“Ahorita no es relevante si estamos de acuerdo o no porque existe una ley de transporte que nos obliga a ser parte de esto, un proyecto que no fue consultado y los más afectados serán los ciudadanos con el tema de las vueltas izquierdas y el acceso a los comercios, y ya lo verán en su momento”, agregó.

Según información de la Oficina de Transporte, las principales modificaciones en los trayectos se dieron en rutas como las líneas 2L, Lázaro y 4.

En el caso particular de la Poniente-Sur, Juárez-Aeropuerto y Valle de Juárez, las desviaciones fueron muy complicadas, debido a que no se contaba con pares viales para que los pasajeros pudieran ascender o descender.

Por lo anterior, al momento se tiene autorizado que continúe circulando la Poniente-Sur, manteniendo las rutas de Juárez-Aeropuerto y Valle de Juárez en negociaciones, para que también se les permita transitar, se explica en un comunicado.

Tan sólo por la avenida Paseo Triunfo de la República circulan en promedio 96 unidades de transporte público, únicamente de las líneas Poniente-Sur, 2L, Lázaro y Líneas de Juárez, según señaló Morales.

Mientras que, por avenida Tecnológico, se estima que transiten alrededor de 160 camiones de las líneas Poniente-Sur y Juárez-Aeropuerto, por lo que sumando las concesiones de Riberas, Valle de Juárez, Línea 4, entre otras, el flujo supera por mucho las 200 unidades por todo el trayecto de la BRT-2.

“Juárez merece un transporte moderno, pero el proyecto lo tienen bajo llave, convocamos al Estado a que dialoguen con los transportistas y le consulten a la ciudadanía a ver si es viable, nosotros podemos apoyar en todo lo que se necesite, estamos dispuestos a participar con ellos, siempre y cuando se nos invite y se nos tome en cuenta”, resaltó Morales.