Excepción humanitaria en grupo, sólo para familias

Ciudad Juárez.- A través de redes sociales, personas en situación de movilidad buscan formar grupos de entre 10 y 12 migrantes para registrarse en busca de una excepción humanitaria al Título 42, y así conseguir una cita más rápida a través de la aplicación móvil CBP One; sin embargo, Estados Unidos advirtió que debe tratarse de una unidad familiar.

“Actualmente, la aplicación permite que una persona presente una cita para una unidad familiar que reside en el mismo hogar”, explicó a El Diario la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), al ser cuestionada sobre el tema.

Mientras tanto, los extranjeros mantienen en redes sociales la polémica de si pueden o no registrarse como grupo, debido a que no saben si serán considerados ante el juez como una unidad familiar, ya que algunos temen que al descubrir que no son un núcleo familiar sean rechazados en su petición de asilo, mientras que otros siguen uniéndose al creer que así será más rápido lograr una cita.

El 5 de enero del presente año, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) informó que “para facilitar la llegada segura y ordenada de los no ciudadanos que buscan una excepción a la orden de salud pública del Título 42”, se amplió el uso de la aplicación móvil gratuita CBP One para que los no ciudadanos programen los horarios de llegada a los puertos de entrada.

Desde el 12 de enero, las personas migrantes pueden programar una cita para ingresar a Estados Unidos a través del puente Paso del Norte, en la frontera entre Juárez y El Paso, o en Brownsville, Hidalgo, Laredo e Eagle Pass, Texas; en Nogales, Arizona, y en Calexico y San Ysidro (Peatonal Oeste-El Chaparral), en California.

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023, CBP recibió a más de 41 mil 661 personas migrantes como excepción humanitaria al Título 42, 5 mil 688 de ellas a través de Ciudad Juárez, la mayoría de ellas a partir del 18 de enero, cuando comenzaron a ingresar a través de la aplicación CBP One.

No todos han podido

Debido a la gran demanda por parte de las personas que buscan llegar a los Estados Unidos, no todas las personas que buscan una cita han podido programarla. Al respecto, el Gobierno estadounidense señaló que antes del uso de la aplicación, cuando las personas cruzaban la frontera según una evaluación de vulnerabilidad individual, lo hacían después de meses de espera.

“Las personas comúnmente esperaron más de tres meses en refugios para ser consideradas bajo el proceso de excepción del Título 42 antes de usar CBP One. La transición del proceso de excepciones a CBP One permite un acceso más abierto y ha brindado beneficios inmediatos al reducir la explotación de las personas vulnerables que buscan una cita en los puntos de entrada”, destacó CBP durante sus reportes de enero y febrero.

Por su parte, migrantes que no logran obtener una cita siguen intentado a través de las diferentes versiones de la aplicación, múltiples teléfonos a la vez o con estrategias como el de sumar gente en grupos.

El 21 de marzo de 2020, Donald Trump, determinó que debido a los casos de Covid-19 en México y Canadá, “existe un grave peligro” de que se siga introduciendo el virus en los Estados Unidos, por lo que desde entonces CBP prohíbe la entrada de “ciertas personas” que potencialmente representan un riesgo para la salud.