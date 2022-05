Evitará alcalde desafiar a Federación por Centro de Convenciones

Ciudad Juárez- Ante la exigencia de la iniciativa privada para que se destrabe el permiso de construcción del Centro de Convenciones, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar señaló que no va a desafiar al Gobierno Federal ni el acuerdo que tiene con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por lo que no va a permitir que reduzcan la situación a un permiso por parte del Gobierno Municipal.

“Yo no voy a desafiar al Gobierno Federal, de ninguna manera, si me quieren meter en ese debate, es un debate muy corriente, no voy a entrar. Yo se los he dicho en privado, por eso lo digo aquí, este asunto hay que destrabarlo en México, y si quieren reducir el tema a eso, se van a equivocar porque por ahí no es”, dijo el alcalde.

Además, explicó que la ubicación donde se pretende construir el Centro de Convenciones le parece buena porque al conocer el área cree que sería un detonante para la economía del sector e incluso dijo que no cree que haya una afectación ecológica derivada de su edificación, pero respeta a quienes se oponen al proyecto.

“Este no es un tema del alcalde, con la Secretaría de Medio Ambiente se acordó hacer la delimitación geográfica y la revisión jurídica. Yo, ¿qué creo que hay que hacer? Hay que acelerar esos trabajos, ya definir con toda claridad cómo está la situación, en eso estoy de acuerdo con ellos, hay que acelerar”, dijo el alcalde durante una conferencia de prensa realizada esta mañana.

Con el objetivo de que se destraben los permisos necesarios indicó la posibilidad de que él y la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos, fueran a la Ciudad de México para dialogar con la Semarnat, pero al tener una buena relación con el Gobierno Federal y un acuerdo que respetar, no pensaba emitir decisiones que desafíen.