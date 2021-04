Evade Estado diálogo sobre la ruta troncal: Fuentes

Omar Morales / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Un día después de que fue detenida en medio de un operativo violento por parte de policías estatales, la candidata priista a la alcaldía, Adriana Fuentes, señaló que no ha habido autoridad estatal que haya tenido un acercamiento con los opositores a la pretroncal en la avenida Manuel Gómez Morín, a pesar de que así se anunció el pasado lunes.

En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, Fernando Mesa, dijo que “el Estado está dispuesto a reabrir una mesa de diálogo pero ya con las obras funcionando, ya que se pueden abrir a escuchar las opiniones distintas pero no a ser rehenes de esas personas, independientemente de quienes sean”, lo cual a decir de Fuentes se ha incumplido.

La candidata aseveró que interpondrá las denuncias penales contra quien resulte responsable por las detenciones arbitrarias de 15 manifestantes que la mañana del lunes trataban de impedir el arranque de los trabajos del BRT II.

“No voy a permitir que sigan haciendo estas atrocidades con la ciudadanía, imagínate si esto nos pasó ayer a estas 15 personas, lo que hacen con toda la ciudadanía en general y que no nos damos cuenta”, expresó y, al tiempo, advirtió que “van a dejar todas las obras inconclusas como lo dijo la representante del gobernador, de que no van a operar ni comprar los camiones. Nos están dejando elefantes blancos, no sé cuál es la urgencia del gobernador de hacer estas obras tras cuatro años sin haberlas planeado”.

Fuentes Téllez indicó que, tras la detención del lunes, sufrió un esguince, el cual es producto de una operación de cervicales que le hicieron hace dos años, y abundó en que a pesar de que ha pedido tener acercamiento con las autoridades estatales, éstas todavía la siguen evadiendo.

“Físicamente estoy un poco maltratada pero anímicamente con ánimo y ganas de salir adelante; tengo mano, hombro y antebrazo izquierdos lastimados”, explicó.

“Yo he pedido tener un diálogo con Gobierno del Estado, municipio, transportistas, concesionarios y ciudadanía pero no ha tenido respuesta. Necesitamos sentarnos y llegar a acuerdos porque esto no puede seguir así”, insistió.

Recordó que durante la Semana Santa realizó un foro que reunió a diversos sectores a favor y en contra del proyecto, y los únicos que no asistieron cuando ya habían confirmado fueron funcionarios estatales.

“Hasta ayer, a mí del Gobierno del Estado nadie me ha llamado”, dijo.

Expresó que en casi cuatro años de administración estatal, la ciudad ha sufrido imposiciones tras imposiciones, y ya hay varios amparos ciudadanos en trámite, “pero lo que yo veo es que al Gobierno del Estado no le importa, y tan es así que no tienen los permisos para estar construyendo y el Estado dice que no los necesitan”, reprochó.