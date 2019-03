Evade Corral hablar sobre falta de medicamentos

Ciudad Juárez.-Después de las denuncias de médicos del Hospital General de un alto déficit de medicamentos, el gobernador Javier Corral evadió a los medios de comunicación tras un evento a puerta cerrada que tuvo con funcionarios municipales, estatales y federales.

Personal de la Coordinación de Comunicación Social de Gobierno del Estado en la zona norte había informado que después de la reunión que se realizó en el Museo de El Chamizal, el mandatario ofrecería atención a reporteros a las 13:30 horas.

Sin embargo, al salir acompañado del alcalde Armando Cabada, abordó su camioneta y se retiró del lugar.

En las quejas de los médicos, que se dieron a conocer en una conferencia de prensa simultánea al evento de Corral, aseguran que tienen apenas un abasto del 47 por ciento de medicamentos y un 50 por ciento de material.

"Queremos decir que estamos en una situación crítica. En una situación donde no tenemos con qué trabajar. No tenemos insumos, no hay suficientes medicamentos. No tenemos el material necesario para dar una atención de calidad", dijo la doctora Liliana Aguilar, presidenta de la sociedad médica.

El gobernador ofrecerá hoy en Juárez su segundo informe de Gobierno, en un evento programado a las 18:00 horas en el Teatro Víctor Hugo Rascón Banda del Centro Cultural Paso del Norte.