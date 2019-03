Etnia Ndé sale de las sombras

Con el objetivo de que se reconozca a la etnia Ndé, Juan Luis Longoria Granados, miembro de esa comunidad indígena, impartió ayer las Charlas de Identidad Juarense.

“Para mi gente es importante darnos a conocer, porque estamos saliendo de la oscuridad, en este país no somos reconocidos, nada más existen 69 pueblos reconocidos. A pesar de que fuimos de los únicos grupos étnicos invitados a la coronación de Agustín de Iturbide, nosotros mantuvimos viva la república, no porque creíamos, sino porque no quisimos eliminar al personaje importante Benito Juárez García”, expuso Longoria.

Longoria es oriundo de Ciudad Juárez y trabaja con compañeros para retirar de la epistemología eurocéntrica la palabra apache, comentó.

Ndé significa: persona, gente, pueblo y persona masculina. Esta etnia se encuentra en Siberia, Alaska, Canadá y otras partes de América, comentó Longoria.

De acuerdo con el entrevistado fue durante la conquista española cuando se les adjudicó el nombre de apaches. “Nos conocen como apaches porque hay un fenómeno que se dio durante la conquista de los territorios por parte de los españoles, quienes fundaron un virreinato en el centro dependiente de las coronas españolas”, explicó Longoria.





Relatan origen del término apache

Conforme avanzaron los españoles, utilizaron estrategias para agarrar a los grupos amigos de los pueblos que ya existían y les preguntaban cómo se llamaban, entonces, recibían los nombres de otros pueblos conocidos, expuso el entrevistado.

Es por eso que cuando llegaron al pueblo Achigüe preguntaron por el nombre del grupo Ndé, y contestaron que eran Apachu, fue así como se españoliza el término y se le quedó como apache. “A todos los pueblos se les conocía con el nombre de apache. Con el paso del tiempo fue aclarando el término, porque la palabra apache llegó a significar lo mismo que chichimeca; para ellos todo lo que estaba arriba de México eran chichimecas, pero avanzan y conocen más pueblos y conocen al apache, pero con el conocimiento que adquirieron descubrieron que no todos eran de la misma etnia”, agregó Longoria.

Para él es importante que conozcan que la etnia aún existe, porque es una manera de aminorar el desconocimiento de su cultura. Explicó que no tiene un número exacto de la comunidad, pero en El Paso, Texas, se contabilizan alrededor de 6 mil personas. Actualmente tienen contacto con los pobladores en Sonora, Coahuila, Tamaulipas, sólo en Nuevo León falta establecer comunicación; en Arizona, Nuevo México y Texas también se tiene contacto, agregó.

“Yaá Tu Enéé aka Ciudad Juárez: ndé bikeeyá”, significa donde dobla el río alias Ciudad Juárez: la tierra de Ndé, y fue el nombre de la plática que se impartió ayer en la sala del museo de Tin Tan a las 12 del mediodía. (Verónica Domínguez/El Diario)





