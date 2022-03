Estuvo en Juárez periodista de EU asesinado en Kiev

Ciudad Juárez.— Miguel Macías, propietario de una compañía de seguridad privada basada en Ciudad Juárez, dijo que por más de 10 años trabajó como guardaespaldas de Brent Renaud, el periodista norteamericano de 50 años asesinado ayer mientras cubría la invasión del Gobierno ruso a Ucrania.

La última asignación a la que lo acompañó como encargado de seguridad y logística, agregó, inició este año en Guatemala, pasó por Ciudad de México y siguió en Coahuila, y apenas el pasado 10 de febrero se despidió del hoy fallecido en el aeropuerto de Houston, donde también le dejó un chaleco antibalas.

PUBLICIDAD

“Siempre seguía normas y procedimientos de seguridad, siempre que me contactó a mí, lo que yo decía que se hiciera o que no se hiciera, sí lo seguía; si le decía ‘a tal lugar no vamos a entrar o vamos a entrar así’, lo hacía”, dijo Macías, quien en 2010 protagonizó uno de los videoreportajes de Renaud, titulado “Proveyendo Seguridad en Juárez”.

Citando reportes de medios internacionales y de la Policía de Kiev, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) informó que Renaud murió y otro periodista resultó herido ayer domingo en Irpin, en las afueras de la capital, donde fuerzas rusas dispararon mientras los reporteros pasaban por un puesto de control.

El periodista colombiano-americano Juan Arredondo, que sobrevivió al ataque, agregó en un video difundido en Twitter que cubrían la evacuacion de refugiados.

Al pendiente de él durante 13 años

Macías narró que conoció a Renaud hace alrededor de 13 años, cuando el periodista llegó a esta frontera junto con su hermano Craig –tambien documentalista– a realizar un reportaje sobre feminicidios.

Después, agregó, volvieron en diversas ocasiones durante el período de la violencia atribuido a la guerra de cárteles, cuando produjeron historias sobre la masacre de Villas de Salvárcar y la pandilla de Los Aztecas, entre otros.

También, dijo Macías, trabajó con los Renaud en coberturas en Honduras, El Salvador y, en México, en Michoacán, Tamaulipas y Culiacán, donde en 2012 quedaron en un fuego cruzado.

“Fuimos a grabar a la familia (de un presunto delincuente) y saliendo de ahí hubo una balacera y nosotros quedamos en medio”, dijo Macías.

“Y ahí era donde entraba mi trabajo: tener que cuidarlos y tener que sacarlos con vida, y afortunadamente salió todo muy bien. Hoy me puede, porque yo no estaba ahí”, agregó.