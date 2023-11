Estudios de migrantes, oportunidad para la fuerza laboral de Juárez

Ciudad Juárez.- Este año se ha encontrado un mayor nivel educativo entre los migrantes extranjeros que han arribado a Juárez, lo que podría ser una oportunidad para la fuerza laboral de la ciudad si decidieran quedarse, destacó el investigador de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), Alejandro Burgués.

Las encuestas realizadas por el Grupo Interdisciplinario en Temas Migratorios (GITM) a solicitantes de asilo revelaron que en 2019 el mayor porcentaje tenían secundaria terminada (33.1%), en 2022 el nivel disminuyó a primaria incompleta (27%) y en 2023 fue preparatoria completa el principal nivel académico (34.9 %); mientras que los profesionistas aumentaron del 0.1 al 6.2 por ciento y los estudiantes de universidad del 1.7 al 8.4, de 2019 a 2023.

El principal flujo encontrado en los casi 300 cuestionarios que proporcionaron información de alrededor de 500 personas, del 5 de mayo al 16 de septiembre de 2023, fue de personas de 25 a 34 años y de 18 a 24, de los cuales el 61 por ciento fueron hombres y el 60 por ciento de origen venezolano.

Las edades están muy asociadas “a las migraciones por trabajo” y una respuesta frecuente fue que migraron en busca de una mejor condición de vida.

“Encontramos un aumento en el nivel educativo con el que están viniendo estos migrantes, el nivel de preparatoria sobrepasa el 30 por ciento, muchos con niveles educativos universitarios, está incrementándose significativamente el nivel educativo de los migrantes y esto, si no decidieran cruzar a Estados Unidos, puede ser una oportunidad para la fuerza laboral de la ciudad por la preparación con la que ellos están llegando”, dijo el investigador.

De acuerdo con las encuestas que llevaron a cabo investigadores de El Colef, El Colegio de Chihuahua (El Colech), la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), en 2019 el 25.5 de las personas en contextos de movilidad en la ciudad contaban con primeria incompleta, en 2022 la cifra aumentó al 27 por ciento y este año disminuyó al 15.8.

Los migrantes con solo primaria terminada fueron el 19.1 por ciento en 2019, el 21 por ciento el año pasado y solo el 6.0 por ciento este año; mientras que los que dijeron tener secundaria incompleta también disminuyeron del 12.2 por ciento al 7.1 en 2022 y al 7.7 este año, informó el profesor investigador de El Colech, Rodolfo Rubio Salas.

En 2019 el 33.1 por ciento de los encuestados dijo tener secundaria terminada, el 2022 el 19.9 por ciento y este año el 14.8; el 2.0 dijo tener preparatoria incompleta en 2019, el 2.0 en 2022 y el 6.2 en 2023; y mientras que en 2019 solo el 6.0 por ciento dijo contar con preparatoria terminanda, el año pasado el porcentaje aumentó al 19.9 y este año volvió a incrementar al 34.9.

Los migrantes con universidad incompleta u estudiantes fueron el 1.7 por ciento en 2019, pero en 2022 aumentaron al 4.6 y este año sumaron el 8.4 por ciento. Y quienes ya contaban con una profesión fueron en 2019 apenas el 0.1 por ciento, en 2022 incrementaron al 4.7 y en 2023 sumaron el 6.2 por ciento.

El venezolano Leomar José Mendoza, de 42 años de edad, es uno de esos migrantes que pese a tener una profesión tuvieron que dejar este año su país para ir en busca de una mejor calidad de vida para ellos y sus familias.

“Soy chef, con especialidad en comida tailandesa y británica; soy administrador y hablo cuatro idiomas, además del español, hablo árabe, inglés, francés e italiano. Antes había oportunidades, pero las cosas cambiaron en mi país”, relató el sudamericano quien arribó a principios se noviembre a Ciudad Juárez.

Explicó que en Venezuela “hay mucha recesión y el sueldo no te alcanza, y a nosotros nadie nos quiere pagar el sueldo, ni poquito ni bastante, entonces, uy, buscamos la manera de trabajar y poder mantener a los de nosotros, a la familia, pero imagínate: ya no podía ni pagar el arriendo de la casa, entonces uno se decide salir y buscar otras oportunidades. Voy a tratar, si paso, sino me quedo acá –en México-, aplicó aquí y me quedó acá”.

Sin embargo, una de las principales trabas para los migrantes en esta frontera es la violencia, debido a que el 15 por ciento de los encuestados dijo haber sido víctima de un delito durante su estancia en Juárez.