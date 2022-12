Estudiar, el deseo más grande de Javier Alexis

Ciudad Juárez.— Javier Alexis Sandoval es un adolescente de 14 años de edad que tiene el deseo de continuar sus estudios, los cuales tuvo que pausar debido a que su familia no tiene los recursos necesarios para cubrir dicho gasto.

Fue a la corta edad de cuatro años que el ahora adolescente perdió a su madre, quien falleció a causa de la diabetes que padecía, dejándolo al cuidado de su abuela, quien hace días también perdió la vida tras una larga lucha contra el Covid-19.

Desde entonces Javier Alexis vive bajo el cuidado de su tía, la señora Rosa María Hernández Herrera, de 57 años de edad, quien tiene problemas en su vista, por lo que se le ha hecho difícil encontrar un trabajo para apoyar al adolescente a continuar con sus estudios.

“Cuando él tenía cuatro años fue cuando la mamá falleció y mi mamá se hizo cargo de él desde entonces, y ahora que ella falleció nos quedamos nosotros a cargo de él, pero no tuvimos los recursos para que él siguiera estudiando y no lo pudimos meter a una escuela”, expresó Hernández Herrera.

Añadió que fue hasta sexto año de primaria que Javier Alexis logró estudiar, y él les ha pedido apoyo para seguir con la secundaria abierta, aunque por la ausencia de ingresos no han podido apoyarlo.

“Sí me gustaría seguir estudiando, me gustaría poder agarrar un camión o estudiar para cortar pelo”, dijo el menor.

Para obtener recursos, Rosa María recoge botes de aluminio, cobre, fierro e incluso escombro, explicó que por cada kilo de latas obtiene 23 pesos que los utiliza para comprar comida, además, vende ropa en las “segundas”, pero por la temporada de vacaciones la venta ha bajado.

La familia vive en la calle Gilberto Cortés número 7864 en la colonia Revolución Mexicana, la cual tiene varios cuartos que son habitados por Rosa María y otro por Javier Alexis y su prima, que también se ha hecho cargo de él.

“Ahorita no tenemos para ayudarlo porque yo no trabajo, tengo discapacidad visual y ya no puedo trabajar, él se basa nada más a mí y a mi sobrina, y ella tiene como cinco años sin trabajar porque le detectaron asma bronquial y la realidad no podemos darle el estudio que él quiere, porque quería seguir estudiando la secundaria abierta para cortar pelo”, detalló la entrevistada.

Para Rosa María la muerte de su mamá ha sido un momento muy complicado, ya que la describió como una persona muy alegre que les apoyaba en todo momento, además durante la Navidad era quien reunía a sus hijos y nietos para convivir unidos.

La Navidad de 2019 la última vez que celebraron junto a su madre, quien preparó tamales para todos los miembros de la familia.

“Fue con tamales, mi mamá era la que los hacía porque nosotros no sabíamos en ese entonces cómo se hacía un tamal, ella fue la que nos enseñó”.

Añadió que su deseo es poder tener una cena durante esta Navidad y que Javier Alexis pueda recibir un regalo.

“No acostumbramos celebrar la Navidad porque no tenemos ahorita realmente para unos tamales o una comida en especial, aparte que mi mamá falleció en este mes de diciembre; cuando ella estaba era la mano fuerte y ella nos ayudada pero ahorita no, con lo que podemos con un cafecito de perdida pasamos la Navidad y el Año Nuevo”, dijo.

Si usted desea apoyar a Javier Alexis y a su tía Rosa María puede comunicarse al número de teléfono (656) 572-1761 para mayor información.