Estudiantes, sin rezago tras paro de dos días

El paro de dos días en escuelas no es comparable con hechos de la pandemia ni puede reportarse retraso en el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes (NNA), señaló Alejandro Cano, secretario de Negociación Laboral y Salarial de la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Por el contrario, dijo que el retraso pudo existir desde el inicio del ciclo 2023-2024, pues se inició sin libros de texto gratuitos, “pero las maestras y los maestros, con la pasión por su práctica educativa, están sacando adelante el curso”.

“La pandemia fue una posibilidad desafortunada, pero también nos hizo entender un diagnóstico de una escuela que no estaba conectada con la realidad; después de la pandemia es lógico que tengamos que pensar en cómo transformar la educación para que este al servicio de la realidad y no de instrumentos que poco reflejan el aprendizaje de los niños”, dijo Andrés Varela, asesor técnico pedagógico de la zona 37.

Explicó que con este nuevo reto, los alumnos tuvieron que ser capaces de entender una pedagogía distinta con la Nueva Escuela Mexicana.

“Nos parece que la postura de defender los derechos humanos es una cuestión pedagógica y también tiene un impacto, por eso los maestros salimos a defender los derechos, que quizá no se entenderá con la forma tradicional de entender la educación, pero sí con la forma de entender la pedagogía relacionada con los problemas de realidad social, y eso es mucho más valioso”, añadió Varela.

Por su parte, Maurilio Fuentes, titular de la Subsecretaria de Educación y Deporte de la Zona Norte, señaló que el retraso para la entrega de los libros es usual en cada ciclo, por lo que no representó una consecuencia.

Ante la situación provocada por la pandemia, Sergio Velazco, director del Instituto Promotor de Educación del estado de Chihuahua, señaló que es evidente que los alumnos no están al día a día con el grado escolar que están cursando, pues llevan arrastrando aprendizajes clave que no dominaron desde el ciclo 2019.

“El tiempo de recuperación no es sencillo, hay que decir que un maestro no puede hacer maravillas porque no recibieron suficiente capacitación en el ciclo anterior para iniciar con un modelo nuevo educativo”, dijo Velazco.

“Fue muy aventurado, por parte del Gobierno federal, poner un nuevo modelo justo después de una pandemia, cuando no ha resuelto los temas de recuperación en los estudiantes”, añadió el director.

nrivera@redaccion.diario.com.mx