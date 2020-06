Estudiantes con discapacidad seguirán recibiendo subsidio

Tomada de internet

Ciudad Juárez— Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la desaparición del Fondo para Educación No Escolarizada y Mixta para Personas con Discapacidad, la Coordinación Regional de los Programas para el Desarrollo en esta frontera adelantó que los beneficiarios del programa aquí continuarán recibiendo el subsidio.

En Juárez existen alrededor de mil 200 jóvenes con discapacidad que no pudieron terminar sus estudios en tiempo o que necesitan trabajar y por eso no pueden asistir presencialmente a la escuela registrados en la plataforma financiada por el Fideicomiso para el Bachillerato General en sus modalidades No Escolarizada y Mixta.

“Hasta ahorita está garantizado el apoyo para ellos, el fideicomiso está por definirse, pero los recursos estarán garantizados durante este año, el programa no va a desaparecer, sino que se va a buscar su financiamiento fuera del fideicomiso”, explicó la encargada de la coordinación de los programas federales en esta frontera, Elizabeth Guzmán Argueta.

El Fideicomiso para el Bachillerato General en sus modalidades No Escolarizada y Mixta, forma parte de los 22 fideicomisos con los que cuenta la Secretaría de Educación Pública (SEP) susceptibles a desaparecer por no contar con una estructura, de acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de abril.

En el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación se instruye a las dependencias y entidades de la administración pública federal para que lleven a cabo los procesos para extinguir o dar por terminados todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal en los que funjan como unidades responsables o mandantes.