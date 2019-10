Estructuran proyecto para recuperar la paz

Organizaciones civiles e instituciones de Gobierno establecieron ayer las mesas de trabajo para la realización del Plan Especial Juárez, el cual busca recuperar la paz en esta frontera.

El secretario general de Gobierno Luis Fernando Mesta, destacó que el plan contempla seis ejes enfocados en temas como seguridad, familia, tecnología, educación, la prevención y atención de las adicciones y el Cereso productivo.

“Parte de ese Plan Especial Juárez incluye algunas vertientes en cada uno de los diferentes ejes en las que esperamos contar con la sociedad civil”, mencionó.

En la reunión realizada en el edificio administrativo de Gobierno del Estado, se estructuró la forma en la que cada una de las instancias coadyuvará, el plan contempla 190 acciones, de las cuales más de 30 corresponden a las organizaciones civiles, según indicó el funcionario.

“Los recursos específicos de la parte de la sociedad civil son de ellos, son parte de su quehacer y parte de sus organismos, como Canaco, Canacintra, Ficosec, todos tienen una función, no estamos sustituyendo ni los estamos invitando a sustituir ninguna acción o actividad que le es propia al estado”, mencionó.





Colaboran con el Poder Judicial

El tema de las adicciones se trabajará a través del comité de narcomenudeo, tanto desde el punto de vista de judicialización como del tratamiento.

“Estamos trabajando en el apoyo para no judicializar lo que no sea necesariamente judicializable, toda vez que no estamos hablando de una distribución o venta sino de un problema de salud, que eso es un aspecto distinto al hecho de que alguien se dedique a vender”, mencionó.

Para este tema, dijo que se realiza una colaboración con el Poder Judicial y con la Fiscalía tanto estatal como federal, las corporaciones policiacas y con el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec).

Mario Dena Torres, subsecretario de Gobierno en la Zona Norte, dijo que en cuanto a inversión para la recuperación de espacios públicos, se tiene un plan de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), sin embargo la mayor inversión será por parte de Gobierno del Estado con los 6 mil millones de pesos que anunció el gobernador Javier Corral.