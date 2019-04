Estiman 1,500 tráileres sin cruzar a EU

Ciudad Juárez— Debido a las largas filas en puentes internacionales de Ciudad Juárez, al menos mil 500 tráileres están dejando de cruzar al día, informó la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar).

Manuel Sotelo, vicepresidente nacional de la zona norte del organismo, explicó que generalmente ingresan mil 800 tractocamiones hacia Estados Unidos sólo por el puente Zaragoza-Ysleta, y en estos días únicamente el 20 por ciento, unos 300, han podido llevar su mercancía.

Indicó que hasta las 15:00 horas de este miércoles conductores seguían en la línea pese a que llegaron desde la mañana del martes y durmieron en las unidades.

De seis horas de espera en días pasados, subió a ocho el martes y hoy el promedio es de 10 horas para cruzar.

"Es una crisis que estamos teniendo todos, los automovilistas, los transportistas, la gente que cruza a pie", dijo Sotelo.

Consideró que las pérdidas millonarias son incalculables aún y que este panorama no se había visto ni cuando ocurrió el ataque terrorista de 2001.

"Estamos inmersos en una situación política entre el Presidente de México y el de Estados Unidos", lamentó el líder de los transportistas.

"Nunca habíamos vivido algo como lo que estamos viviendo en esta semana".

Sotelo expuso que antes, en promedio, los conductores de los tráileres esperaban una hora para cruzar.

El problema, detalló, es que ahora, por ejemplo, de ocho líneas en el puente de Zaragoza-Ysleta, sólo están abiertas dos, y otras dos en el de Córdova de las Américas, donde se cuenta con seis casetas comerciales.

"No es una situación que se resuelva aquí localmente ya", puntualizó. "El problema es a nivel Washington y es a nivel México".

Los retrasos han obligado a que autoridades de Vialidad impidan a los choferes formarse porque comenzaron a afectar el tráfico vehicular de la ciudad, al alcanzar las filas hasta unos 15 kilómetros, principalmente en el cruce de Zaragoza-Ysleta.

El martes, desde las 14:00 horas, la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) comenzó a restringir a los transportistas.

"Porque no iban a cruzar", dijo Sotelo, quien comentó que ante esta situación la asociación de transportistas ordena el acceso con la entrega de un número, el cual los conductores deben respetar.

Aquellos que no alcanzan a formarse, tienen que regresar a las maquiladoras con su mercancía.

Recordó que los que no pudieron ingresar la noche del martes, pero que ya estaban formados y serían los que entrarían una vez que abrieran, decidieron quedarse a dormir en la línea, por lo que los patrones les están llevando alimento y agua.

El problema, dijo, es que si bien las garitas comerciales se abren a las 06:00 horas, para las 08:30 horas las filas ya son kilométricas.

Otro conflicto es que el sábado el puente internacional Córdova de las Américas no abrirá a carga comercial debido a la falta de personal en el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza, que asignó sus agentes a atender a los migrantes que arribaron para pedir asilo político y que mantienen en una crisis a Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas.

Sobre las garitas para vehículos de carga, el cruce de Zaragoza-Ysleta acapara el 70 por ciento, seguido por el Córdova de las Américas, con un 20 por ciento, y el de Jerónimo-Santa Teresa, con un 10 por ciento.