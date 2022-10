Esterilizan gratis a perros y gatos

Ciudad Juárez.- Acompañada de su perrita Tiffany, la ciudadana Marta Baltierrez asistió a la quinta campaña de esterilización de la asociación Somos su Voz, que se realizó en conjunto con el Gobierno municipal, en la cual se operaron a 400 perros y alrededor de 300 gatos, se informó.

Las intervenciones fueron ayer domingo en el Centro Comunitario Felipe Ángeles, lugar al que desde muy temprano ciudadanos comenzaron a llegar acompañados por sus mascotas para efectuar el proceso de registro y posteriormente ingresar a su perro o gato a cirugía.

“Significa que los queremos, es muy importante operarlos para que ya no haya más y más perritos; los invito a que cuiden a sus animalitos y si no van a darles de comer, si los van a tener encerrados en sacrificio, pues no tengan perros, porque es muy triste para mí en lo personal ver perritos que se están muriendo de hambre”, expresó la mujer mientras esperaba su turno entre las 345 personas atendidas el día de ayer.

Maura Leticia Aldama Villanueva, encargada del centro comunitario, explicó que ésta es la quinta campaña que la asociación Somos su Voz ha realizado este año. La primera fue en el centro Frida Kahlo, después en Fovissste Chamizal, Riberas del Bravo, Gustavo Díaz Ordaz y Felipe Ángeles.

“Hay muchas mascotas en la calle sin comer y tomar agua, propagando la garrapata y otro tipo de enfermedades; y hemos visto a través de este registro que hay muchas personas interesadas en esterilización; ésa es la importancia, porque se está concientizando a la gente de que eso es bueno”, mencionó.

Indicó que son 15 rescatistas los que conforman la asociación Somos su Voz y que han hecho estas campañas en los mencionados centros comunitarios con el fin de aportar a que disminuyan los perros y gatos en situación de calle.

“Hay rescatistas que están trayendo animales para esterilizar; vienen de todas partes de la ciudad, del norponiente, del surponiente, del Granjero, colonia Azteca, Parajes del Sur; entonces eso habla de la concientización que tiene la gente”, expresó.

Las operaciones fueron dirigidas para perros y gatos sin ningún costo, y se realizaron hasta las 3:00 de la tarde de ayer domingo, se dio a conocer.