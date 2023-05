Este año, 542 accidentes de ‘pega y huye’

Ciudad Juárez.- Las lesiones que sufrió el policía segundo Ramiro Martínez Hernández, de 51 años, finalmente terminaron con su vida. El oficial murió horas después de ser embestido la madrugada del jueves por un conductor que se dio a la fuga.

El oficial era casado y padre de cuatro hijos, dos hombres y dos mujeres, que quedan en la orfandad. Él cumplía con su deber cuando ocurrió el accidente, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

El percance registrado en la avenida Santiago Troncoso, a la altura de la calle Undécima, no es un caso aislado: se estima en que esta ciudad diariamente se registran hasta cuatro accidentes con fuga total.

Esto deja en total estado de indefensión a las víctimas, que además deben absorber los inesperados costos de hospitalización o de servicios funerarios, como muestran los datos de la Coordinación General de Seguridad Vial (CGSV).

Arlín Vargas, vocera de esta corporación, dijo que entre el primero de enero de 2023 y el 11 de mayo se reportaron 542 accidentes viales en los cuales los involucrados huyeron.

A causa de esos percances ocho personas murieron y 134 más resultaron lesionadas, dio a conocer.

Aunque estos hechos son indagados por la Fiscalía General del Estado, a través de las unidades de Investigación de Delitos contra la Vida y Delitos contra la Integridad Física y Daños, no todos han sido esclarecidos y los responsables presentados ante un juez, informó personal de la dependencia.

En Chihuahua el Código Penal establece sanciones para los responsables de accidentes imprudenciales, en caso de homicidio y lesiones, que se agravan si el conductor se encuentra en estado de intoxicación u omite el deber de auxilio.

El artículo 138 del Código Penal del Estado establece que “cuando un homicidio se cometa imprudencialmente con motivo del tránsito de vehículos, se impondrá una mitad más de las penas previstas en el artículo 73, cuando no se auxilie a la víctima o se dé a la fuga”.

El artículo 73 impone sanciones de seis meses a cinco años de prisión; multa hasta de 80 salarios mínimos y suspensión de seis meses hasta 10 años del derecho relacionado con la conducta punible, con excepción de aquellos para los que la ley señale una pena específica.

Un caso similar ocurrió el pasado 2 de mayo sobre la avenida Tecnológico, cuando el conductor de la unidad de Transporte de Personal chocó contra el ciclista Juan Castañeda Holguín, de 64 años, quien empleaba la bicicleta como su medio de transporte. Hasta el momento el caso permanece impune, pese a que existen videos del hecho de tránsito.

Agentes viales refieren que el “pega y huye” es cada vez más frecuente entre los conductores fronterizos por la falta de cultura vial y valores, al no asumir las personas las responsabilidades de sus actos.

Y aunque en muchos casos los guiadores que huyen piensan que burlarán la acción de la justicia, esto no siempre es así, ya que con apoyo de las redes sociales y las cámaras de videovigilancia que existen en la ciudad se pueden encontrar datos que permitan la localización de los agresores.

Esto fue precisamente lo que ocurrió en el caso del oficial Ramiro Martínez Hernández. Las cámaras del Centro de Respuesta Inmediata permitieron localizar la unidad involucrada en el fraccionamiento Praderas del Sur.

Ayer por la tarde la Fiscalía de Distrito en la Zona Norte informó que el jueves 11 de mayo a las 13:40 horas, la SSPM puso a disposición del Ministerio Público a César Alberto L. R., 24 años; Adán Iram C. S., de 22 años, y Neima Verónica C., de 23 años, por el delito de desobediencia y resistencia de particulares.

“Dentro del término legal, agentes del Ministerio Público realizan las investigaciones pertinentes para determinar si los detenidos están involucrados en la comisión de algún otro delito y proceder a judicializar la carpeta”, dijo Gabriela Cota, vocera de la Fiscalía.

César Alberto L. R. es señalado como el probable responsable del accidente vial, sin embargo, corresponderá a la representación social acreditar la comisión del delito.

César Alberto Tapia Muñoz, coordinador general de Seguridad Vial (CGSV), sostuvo que como el sospechoso fue detenido horas después de ocurrido el siniestro, fue imposible detectar si iba intoxicado con alguna sustancia.

Señaló que la única evidencia que se tiene de tal siniestro es un video, que fue recuperado y publicado por El Diario, en el que “podemos observar que sí se ve que no iba en sus cinco sentidos, pero no quiero ser irresponsable porque no me consta, porque no se le hizo el examen”.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, dijo que están en comunicación con la Fiscalía General del Estado para reconfigurar la imputación que se le hará al hombre, dado que ahora podría ser acusado de homicidio imprudencial y no sólo lesiones y daños. (Luz del Carmen Sosa, con información de Diego Villa / El Diario)