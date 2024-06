'Estas elecciones podrían marcar un hito en la historia de México'

Ciudad Juárez— Daniela Álvarez, candidata al Senado por el Frente Amplio por México, ejerció su derecho al voto esta mañana en el Colegio de Bachilleres 6, ubicado en la calle Faraday s/n. Durante su visita, hizo un llamado a la comunidad fronteriza para que participen activamente en estas elecciones, que podrían marcar un hito en la historia de México.

"Me siento contenta, agradecida de que me haya tocado vivir este momento de la historia. Me ha tocado experimentar la primera mujer gobernadora y ahora la primera mujer para la Presidencia. Creo que todavía existe desigualdad, áreas de oportunidad para las mujeres, pero para eso estamos aquí", afirmó.

Álvarez finalizó su intervención reiterando la invitación a la ciudadanía a participar activamente en este proceso electoral. Subrayó la importancia de la participación de todos los sectores de la sociedad en la construcción del futuro del país.

“Traigan paciencia, aguas, gorras y amor por México. La información que tengo es que batallaron para aperturar algunas casillas, pero el ánimo es bueno, la gente ha esperado, ha sido paciente y yo creo que ha sido algo bueno”, puntualizó.