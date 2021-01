Estancados aquí Centros de Asesoría

Ciudad Juárez— La conformación de Centros de Asesoría y Acompañamiento para apoyar a estudiantes de nivel básico con rezago en Ciudad Juárez, una vez que el semáforo epidemiológico avance de anaranjado a amarillo sigue sin avances, de acuerdo con la subsecretaria de Educación y Deporte en la Zona Norte, Judith Soto Moreno.

Aunque fue definida ya como una estrategia general a nivel nacional, al menos en el caso de la frontera ha habido complicaciones por el tamaño de las escuelas, indicó la funcionaria, quien dijo que no se tiene definido aún el número de escuelas y docentes que participarán de manera voluntaria.

Lo anterior pese a que la propuesta inicial de crear centros comunitarios de asesoría en los planteles, con la idea incluso de que en Juárez habría 28, según destacó, surgió en el estado de Chihuahua.

“Estamos a la espera. Mientras no se ponga en semáforo amarillo no hay nada. No hay nada todavía”, expresó. Y agregó que “ni siquiera hay una certeza de que pronto cambiemos”.

La subsecretaria dijo que están a la espera de la experiencia que tenga el estado de Campeche, que está en semáforo verde, con la reapertura de sus escuelas, y a que la Federación dictamine cómo será el proceso, y si seguirá siendo voluntario.

“En Juárez tenemos escuelas que sus instalaciones son grandes, pero sus espacios de salón son reducidos y debido a ello pocos planteles calificaron”, indicó.

