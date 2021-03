Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— La candidata del PRI a la alcaldía juarense, Adriana Fuentes, llamó a construir una alianza ciudadana para frenar los abusos del Estado, que se reflejan en la construcción del BRT-2 en la avenida Tecnológico.

Ayer, la abanderada del Partido Revolucionario Institucional señaló que el Gobierno del Estado está destruyendo la avenida principal, a unos cuantos meses de irse, con un proyecto que tiene en la mesa más de 15 años.

Desde la avenida Manuel Gómez Morín, en donde se construirá otra ruta pretroncal, Fuentes pidió a los ciudadanos mantenerse activos y no permitir que sigan dañando la ciudad. De hecho, en ese punto señaló que “el proyecto de la Gómez Morín no lo van a hacer”.

“Están destruyendo a Ciudad Juárez. Sabemos que es la avenida principal en donde entras desde Chihuahua y Nuevo Casas Grandes y no es posible lo que está pasando”, dijo. “Es un proyecto de hace 15 años y lo hacen a estas alturas cuando Juárez no está creciendo hacia el Centro, el crecimiento está en la avenida De las Torres y el aeropuerto”.

Señaló que el Gobierno estatal no toma en cuenta a la sociedad para realizar obras “sin ton ni son”, y es el llamado que hizo la candidata del PRI a la Presidencia municipal.

En conferencia de prensa, la aspirante a la alcaldía comentó que ha recibido quejas de comerciantes y ciudadanos que han sido afectados por las obras que han sido abiertas en distintos puntos de la ciudad y que llevan retraso y deficiencias marcadas.

Señaló que es criminal que a pocos meses de que concluya la administración estatal se quiera hacer obra que debió iniciar hace tres o cuatro años y lo único que han conseguido es el rechazo generalizado.

Pidió a la ciudadanía unirse, ponerse activa y no permitir que sigan dañando a la ciudad con obras que no se van a terminar porque no hay dinero.

