Ciudad Juárez— Debido a la falta de insumos desde hace meses, personal de la base sindical del Instituto Mexicano del Seguro Social que labora en el Hospital General Regional número 66 de Ciudad Juárez, se manifestó esta mañana.

Christian Lomas, representante sindical, dijo que la situación data desde inicios de la pandemia por covid-19, en marzo de 2020, pero en los últimos meses se ha acentuado, lo que ha mermado el servicio público de salud que se ofrece.

Jeringas, agujas, medicamentos anestesiológicos, equipo especial para cesáreas y más, están entre los faltantes, indicó personal de la institución.

Con cartulinas brillantes con mensajes como “estamos en crisis. No hay insumos ni medicamentos. ¡SOS!” o “Cirugías suspendidas, hemodiálisis suspendidas. Pésima atención en urgencias. Todo por mala gestión de los directivos” además de lonas de identificación del sindicato y otra con la leyenda “queremos trabajar y no nos dan con que atenderlos (sic), no hay material y los equipos no sirven” fueron mostrados al público en la calle Ramón Rayón a un lado de la salida y entrada de las ambulancias.

En ningún momento, detalló Lomas, se afectó el servicio con esta manifestación pacífica, pues se trató de cerca de 30 trabajadores de otros turnos que ante la inconformidad suspendieron sus actividades domésticas o su tiempo libre para acudir a protestar.