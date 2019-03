Estalla crisis en el HG

Ciudad Juárez— Con la suspensión de cirugías programadas, retrasos de hasta tres semanas en atención médica y la necesidad de solicitar a los derechohabientes que compren sus propios medicamentos es como el Hospital General (HG) ha operado desde hace seis meses.

La sociedad de médicos del hospital, conformada por los titulares de las áreas de Urgencias, Cirugía, Pediatría, Ortopedia y Radiología, denunció ayer sentirse abandonada desde hace dos años por las autoridades estatales, que en múltiples ocasiones han aplazado reuniones “por cuestiones de agenda”.





Padece Hospital General falta de insumos básicos

“Queremos decir que estamos en una situación crítica en la que no tenemos con qué trabajar. No tenemos insumos, no hay suficientes medicamentos, no tenemos el material necesario para dar una atención de calidad”, dijo Liliana Aguilar, presidenta de la sociedad.

El desabasto en el Hospital General es de 53 por ciento en medicamentos y de 50 por ciento en material de asistencia hospitalaria, refirió en un documento el Almacén General del Ichisal.

También expuso que el HG tiene más de un año y medio sin autorización para destrucción de medicamentos caducos, además de que existen compras por parte de las oficinas centrales en las que no se define un procedimiento claro.

“Están viniendo pacientes y desgraciadamente no hemos podido atenderlos como se merecen porque no tenemos con qué trabajar, incluso para dar la atención primaria en algunos casos. La responsabilidad está recayendo en nosotros porque somos los que estamos dando la cara por algo que no nos corresponde. Estamos puestos, pero sencillamente no tenemos con qué trabajar”, dijo Óscar Bejarano, jefe del departamento de Ortopedia.

Rodrigo Quiñonez, jefe del departamento de Radiología, señaló que la situación es tan crítica que inclusive se ha visto mermada la higiene del hospital.

“No hay insumos suficientes ni siquiera para tener un aseo correcto. Respecto a mi departamento, se han negado muchísimos estudios causando conflictos entre las personas que vienen a pedir el servicio porque no tenemos con qué dárselos. Se está atendiendo sólo a los pacientes que están ingresados dentro del hospital, dentro de las posibilidades. Entonces, estamos cayendo en casos de negligencias”, precisó el galeno.

David Alejandro Pérez, jefe del departamento de Cirugía, indicó que se ha suspendido toda la cirugía programada por escasez de puntos quirúrgicos, material de protección para médico y falta de antibióticos analgésicos.

“Se está haciendo cirugía únicamente en casos de urgencia. En este caso, nos hemos visto en la penosa necesidad de pedirle al mismo paciente o a familiares medicamentos, antibióticos, analgésicos, que ellos mismos han tenido que ir a comprar por la falta de insumos en el hospital”, dijo.

Gilberto Torres Castillo, jefe del departamento de Urgencias, dijo que a pesar de que han sido sumamente cuidadosos, la falta de recursos también los ha afectado.

“Urgencias es la parte de entrada al sistema de atención. Hemos sido siempre muy cuidadosos, pero a pesar de eso el Hospital General tiene una demanda, no nada más de la ciudad, sino de las poblaciones aledañas y hasta de las clínicas privadas; de todos lados recibimos pacientes. Hemos sido muy estrictos por la falta de recursos, es una necesidad que debe resolverse inmediatamente”, exigió.

María Eugenia Reséndez, jefa del servicio de Medicina Interna, comentó que su departamento tiene varias problemáticas relacionadas con la carencia de medicamentos.

“No tenemos medicamentos oncológicos, medicamentos inmunosupresores en el área de Reumatología. En el área de Nefrología tenemos carencia de catéteres para personas que requieren hemodiálisis. Así como los pacientes infartados, el retraso en la autorización de estos procedimientos hace que los pacientes salgan de ventana terapéutica, y los que requieren marcapasos hay veces que se retrasan hasta un mes en la autorización de los insumos”, precisó.

Tomas Holguín, jefe del Departamento de Psiquiatría, dijo que están representando a los pacientes porque tienen procedimientos y diagnósticos detenidos.

“La pregunta es ¿cuál es la causa? Eso también es lo que estamos haciendo. Queremos encontrar un diagnóstico. ¿Es una cuestión de política, de gestión, de recursos, de licitación? Es una labor que estamos llevando a cabo. Queremos tener un diagnóstico preciso”, indicó.

A las 11 de la mañana de hoy acudirá al nosocomio Jesús Enrique Grajeda Herrera, secretario de Salud Estatal. Ahí le expondrán las situaciones comentadas, dijeron los médicos, quienes precisaron que el HG no es el único que se encuentra en estas condiciones, sino todos los hospitales del Estado que operan en Juárez.

El Hospital General atiende cerca de 530 ingresos mensuales, así como un aproximado de 2 mil 200 servicios de Urgencias y por atenciones del Triage hasta 800 por mes. Es decir, un promedio de más de 70 pacientes diarios, precisó el área de Calidad del Hospital General.





Algunas carencias

• Material para aseo

• Puntos quirúrgicos

• Material de protección para médicos

• Antibióticos, analgésicos

• Medicamentos oncológicos

• Medicamentos inmunosupresores

• Catéteres para hemodiálisis









Usuarios mensuales

530 ingresos

2 mil 200 atenciones en Urgencias

800 atenciones Triage (clasificación de la gravedad)





Fuente: Calidad del Hospital General.





