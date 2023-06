Estadounidense, asesinado junto a Libramiento Oriente

Ciudad Juárez.- Familiares de David Miguel Soto lo identificaron de manera extraoficial como el hombre que fue localizado sin vida el sábado anterior en la carretera Panamericana, a un costado del acceso de entrada-salida del Libramiento Oriente.

La familia reside en Estados Unidos y están reuniendo el dinero suficiente para trasladarse a la ciudad y presentarse con los documentos necesarios para identificar el cuerpo y trasladarlo al vecino país, según difundió a través de la página GoFundMe, con la cual pretenden recaudar 9 mil dólares.

“Como la mayoría de ustedes sabe, mi hermano David nos fue arrebatado por sorpresa. Lo encontraron muerto al otro lado de la frontera en Juárez al costado de la carretera. Lamentablemente, tenemos que ocuparnos de la recuperación de su cuerpo y llevarlo de regreso a los Estados Unidos para que podamos darle el entierro adecuado y despedirnos”, compartió la hermana de la víctima y quien realiza los trámites de identificación.

La doliente explicó que el costo del servicio funerario es elevado, por lo que solicitan el apoyo económico para recaudar 9 mil dólares.

“Estoy pidiendo ayuda porque no contamos con el dinero para hacerlo y tener que lidiar con todo esto me hará perder el trabajo. Se me permitió un permiso de ausencia, sin embargo, no es remunerado. Cualquier pequeña ayuda y es muy apreciada. Además de los gastos de funeral y entierro, también tenemos que pagar la transferencia de su cuerpo a los EE. UU. Gracias a todos los que han estado aquí para ayudarnos en este momento difícil”, agregó.

La noche del viernes, residentes del municipio de Guadalupe reportaron una balacera entre el ejido Porfirio Parra y el ejido Barreales; los vecinos mencionaron que se dejaron de escuchar los disparos y se percataron de que los participantes se habían llevado “muertos y lesionados”.

La mañana del sábado el cuerpo desnudo de un hombre sin vida fue reportado en el acceso de entrada de la nueva carretera de paga, que aún sin ser inaugurada, ya registra tres asesinatos y cuatro personas lesionadas, también fue localizado el cadáver acartonado de una persona sin identificar dentro de un conducto de desagüe.

La Fiscalía de Distrito en la Zona Norte informó que el sábado anterior los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, aproximadamente a las 6:50 de la mañana, a la altura del kilómetro 330 del tramo carretero de Ciudad Juárez a Samalayuca.

La causa de muerte fue laceración hepática por proyectil de arma de fuego disparado en tórax, reveló la necropsia practicada por médicos legistas, se informó.

De acuerdo con los reportes oficiales, a través del número de emergencias 911 fue realizada la denuncia anónima sobre la presencia del cadáver de un hombre, que se encontraba semidesnudo a la orilla de la carretera.

El hecho fue atendido por unidades del Distrito Policial Sur, quienes confirmaron el hallazgo de un hombre de complexión robusta, completamente desnudo, con algunos tatuajes visibles en las pantorrillas y en la espalda. La persona era residente del Valle de Juárez, según los datos que refieren familiares a través de redes sociales.

Los enfrentamientos armados en los municipios fronterizos de Guadalupe y Praxedis G. Guerrero se han reportado prácticamente uno por semana, aún y cuando la zona es vigilada por la FGE, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. La disputa en esa zona es principalmente el cruce de personas sin documentos a Estados Unidos, indican datos oficiales.

