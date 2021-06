‘Estado no han pagado ni un solo seguro de vida’

Tomada de internet

Chihuahua– Sofía Liliana Calzadillas Lechuga, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Chihuahuense de Salud (Sutichs), denunció ayer públicamente que el Gobierno de Javier Corral Jurado no ha pagado “un solo seguro de vida a los familiares de médicos y personal de salud, quienes perdieron la vida por motivo de contagio del Covid-19”.

En entrevista con El Diario, la líder sindical lamentó la actuación de la administración pública estatal, y recordó que fue dos meses después de que inició la pandemia el año pasado en Chihuahua cuando el propio gobernador Corral citó a los líderes sindicales de Salud en Palacio de Gobierno para hacerles el anunci con base en acuerdo logrado.

“Es muy lamentable la indiferencia y falta de apoyos, porque nosotros no fuimos quienes pedimos ese seguro de vida, fue el propio Gobierno del Estado quien lo hizo, pero creo que se les salió de control por el número tan alto de fallecidos, y a la fecha ni un solo seguro de vida han pagado para los deudos del personal de salud que murió por el coronavirus”, señaló.

La secretaria general del Sutichs mencionó que ellos como sindicato en meses anteriores realizaron una serie de manifestaciones y plantones frente a la Secretaría de Salud y en la Secretaría de Hacienda, que dirige Arturo Fuentes Vélez, para que se le entregue al Ichisal el dinero que se le debe.

“Hay recurso federal y estatal que está sin entregarse al instituto, son de entes diferentes, pero van agarrados de la mano”, dijo.

Sobre la publicación que hizo ayer El Diario, en el sentido de que en quince meses de pandemia han fallecido 58 médicos y 27 enfermeros, así como 42 muertos de otras áreas médicas, coincidió con las cifras que ellos tienen.

“Sí, en efecto, las cifras que les pasaron a ustedes (El Diario) son las que me están manifestando a mí. Realmente es lamentable lo que han hecho con nosotros porque primero nos calificaron como “héroes” de la salud, por los que estaban en la primera línea de batalla, pero el riesgo estuvo realmente en todo el personal, es decir, el que estaba en la segunda, tercera línea, en el personal administrativo”, manifestó.

Y fue entonces que la dirigente sindical denunció: “Está más que confirmado que de nuestro personal no se ha hecho ningún pago de ese seguro de vida que se prometió”.

Recordó que el propio Jesús Mesta tiene el documento de la lista de personal que falleció, pero también que faltan otros.

“Si esas personas (que murieron) no estaban registradas en tiempo y forma, no es culpa del trabajador sino de las instituciones, es culpa del Gobierno porque está comprobado que los compañeros médicos y enfermeras se contagiaron en los hospitales por motivo de su trabajo. Yo pienso que estar no reconociendo o poniendo puntos a desfavor para que no sea pagados esos seguros es algo muy lamentable”, dijo.

Sofía Calzadillas recordó que el propio anterior secretario de Salud, Jesús Enrique Grajeda, murió por el SARS-Cov-2.

“Según estamos enterados, hay unos lineamientos que sacaron para retrasar el tema de los seguros, pero inicialmente el gobernador Javier Corral dijo que ese apoyo iba salir del Gobierno, no de una empresa contratada”.

“Quizás ya cuando supo la magnitud del virus y los decesos, se les salió de las manos, pero nosotros no tenemos la culpa”, refirió Calzadillas.

La líder sindical afirmó que entre los adeudos que hay al Ichisal por parte de la administración panista están por lo menos 197 millones de pesos, que ha sido todo lo que se ha utilizado para enfrentar la pandemia, como medicamentos, insumos en clínicas y hospitales, entre otros. (Heriberto Barrientos Márquez / El Diario)

