Estadística de decesos no refleja realidad, critican

Archivo / El Diario de Juárez / Un paciente de Covid es ingresado a un hospital

Ciudad Juárez— Igual que el lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de mayo, los días 17, 18 y 19 del mismo mes el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sisver) no capturó ninguna defunción por Covid-19 en Ciudad Juárez, lo cual puede prestarse a que la población cometa el error de bajar la guardia.

El seguimiento estadístico refiere que si bien, el lunes 17, martes 18 y miércoles 19 sí agregaron contagios, no confirmaron fallecimientos ante la revisión de expedientes y los atrasos en las capturas que acontecen los fines de semana y que pueden dar una falsa impresión de control.

Consultado, el médico Arturo Trejo, con más de 30 años de experiencia en el ámbito público y privado, afirmó que la situación de poca o nula captura de datos los fines de semana se deriva de que regularmente los sábados y domingos labora sólo el 6 por ciento de las plantillas.

Explicó que no se trata de algo que ocurra con dolo, sino que es la propia naturaleza de la administración de los trabajadores, mismos que –a más de un año de la contingencia– ya se encuentran desgastados, puesto que su labor no es para nada sencilla. Ante lo expuesto, pidió a la sociedad que no baje la guardia.

A su llamado, se agregó el subdirector de Epidemiología de Secretaría de Salud, Gumaro Barrios Gallegos, quien dio a conocer que al último corte oficial, hubo otros 18 positivos al SARS-CoV-2 en este ayuntamiento, que así alcanzó los 31 mil 518 casos acumulados; de éstos, 3 mil 344 han perdido la vida.

El también profesional de la salud, apeló por la solidaridad social para cuidar los unos de los otros en la contingencia sanitaria que embiste –aunque de forma un tanto mitigada– con su tercera oleada, mientras que continúa en su fase tres: epidémica, que implica dispersión comunitaria, es decir, una mayor algidez.

Barrios Gallegos, refirió que en Chihuahua se registraron 133 dolientes, 13 muertos y 138 sanados. Con esto, la entidad llegó a los 67 mil 324 enfermos (6 mil 908 han fallecido y 55 mil 722 se han recuperado), por lo que pidieron cautela.