'Estaba con las tripas de fuera y el rostro desfigurado'; entrega Semefo cuerpos descompuestos

Además del dolor de haber perdido a su padre, Vanesa y su familia se enfrentaron a una nueva tragedia: el estado de descomposición en que el cuerpo les fue entregado por parte del Semefo, al grado de no poder velarlo como hubieran querido.

De acuerdo con información oficial, el sistema de refrigeración del Servicio Médico Forense (Semefo) presenta fallas y se encuentra en proceso de reparación.

“Estaba con las tripas de fuera, el rostro desfigurado y el torso también. Los de la funeraria le dijeron a mi mamá que así les está entregando los cuerpos el Semefo y que incluso el hecho de que tuviera el rostro desfigurado es porque ponen unos cadáveres encima de otros y que el de mi papá estuvo boca abajo y encima de él otros cuerpos”, denunció Vanesa.

Esta situación fue confirmada por al menos cuatro empresas que forman parte de la Unión de Funerarias de Ciudad Juárez.

Marcelo Ruiz Cantú, dirigente de esta organización, dijo que sus compañeros le refieren que los cuerpos llegan en tal estado de descomposición que ni siquiera pueden ser embalsamados y tampoco presentarse en un servicio para que sus seres queridos los despidan.

En el caso de Vanesa, dijo que su padre José S. P., de 47 años, fue asesinado a balazos el pasado jueves en las calles Jerónimo Cepeda y Bambú de la colonia Héroes de la Revolución.

El hecho ocurrió al mediodía pero el cuerpo fue levantado unas cuatro horas después y fue hasta el domingo por la tarde cuando salió del Servicio Médico Forense (Semefo) rumbo a la funeraria, detalló.

Afirmó que su madre ya había reconocido el cuerpo a través de las fotografías que le mostraron en la Fiscalía General del Estado (FGE), pero al llegar el cuerpo a la funeraria, una vez que los empleados abrieron la bolsa para que lo reconociera, lo encontró en esa situación.

“Nos sentimos mal porque los tratan como si fueran animales o peor que animales, porque sea como sea las condiciones en que hayan muerto las personas no son para que las traten así, aventarlas nomás al ahí se va y dejarlas que se echen a perder, porque ellos tienen familia que los querían y los querían recibir bien, y para que hagan esas barbaridades”, acusó Vanesa.

Se reunirán con encargada de Semefo

El representante de la Unión de Funerarias dijo que la información que ellos tienen es que hay fallas en el servicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debido a que el Semefo no tiene su propio generador de energía eléctrica.

Sin embargo, ante esta situación solicitó una reunión con la encargada del Semefo, Teresita de Jesús Luján, la cual se realizará hoy, para que le explique a detalle los motivos por los que los cuerpos les son entregados en esas condiciones y se realice un recorrido por el lugar.

“Llevo ya unas evidencias, están descompuestos los cuerpos, no los estamos pudiendo presentar (a las familias) por la condición en la que vienen”, mencionó.

Explicó que no se pueden embalsamar debido a que este proceso se trata del intercambio de líquidos y a los cuerpos del Semefo ya les extrajeron la sangre, pero si en las siguientes 48 horas no se congelan las venas se contraen, es decir, se ponen “chiclosas” y ya no les entra el líquido para embalsamar, por lo que los cuerpos entran en estado de rigidez o flacidez.

“Es lo que debemos evitar, afectar finalmente a la población, a la gente que tiene un ser querido y que después de la tragedia que pasó, otra tragedia, y no lo van a poder ver ni lo van a poder velar”, mencionó.

Refirió que esta situación tiene aproximadamente dos semanas debido a que cambiaron protocolos de entrega, de los cuales pedirá explicaciones hoy para en conjunto poder resolverlos.

Se encuentran reparando fallas

Carlos Huerta, vocero de la FGE, dijo que de acuerdo con la información proporcionada por Ricardo Jaramillo, director de Servicios Periciales, se encuentran en proceso de reparación de las fallas en el sistema de refrigeración del Semefo.

Sin embargo, el caso específico de la víctima identificada como José S. P., las condiciones en las que el cuerpo fue entregado a su familia se deben a que así fue recogido de la escena del crimen, donde se aseguraron más de 40 elementos balísticos, según indicó.

