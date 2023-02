Está Fiscalía en deuda, acusa mamá de víctima

Ciudad Juárez.— Cuando Idaly Juache Laguna desapareció las autoridades pudieron haber hecho mucho para encontrarla con vida, porque durante dos años fue observada en el Centro de Ciudad Juárez, pero no se investigó a tiempo y sus restos fueron localizados en el Arroyo El Navajo, reclamó ayer su mamá, Norma Laguna.

Idaly tenía 19 años de edad, era la quinta de ocho hijos, había trabajado como edecán, jugaba futbol y le gustaba mucho Piolín, pero el 23 de febrero de 2010 desapareció y luego de convertirse en víctima de trata de personas sus restos fueron encontrados en medio del desierto del Valle de Juárez.

A 13 años, para la madre sigue sin haber justicia, ya que en enero de 2019 fue dejado en libertad el principal sospechoso de su desaparición, mientras que la vida de una familia cambió para siempre.

“Tenemos que luchar para sobrevivir, porque cuando nos pasa esto para las familias se termina todo, no es lo mismo que antes, ya no hay alegrías, ya no hay cumpleaños, ya no hay festejos, ya no hay 10 de Mayo, ya no hay Navidad; se nos acaba todo, todo”, reclamó ayer frente al Centro de Justicia para las Mujeres (Cejum), hasta donde llegó “buscando la justicia para todas”.

Acompañada por integrantes de los colectivos Madres y Familiares Unidos por Nuestras Hijas y Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, así como por activistas de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Norma colocó una imagen con la fotografía de su hija en el exterior del edificio estatal, para recordarle a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) que tiene una deuda con las madres.

“Tiene una deuda con nosotras las madres, porque nuestras hijas no fueron encontradas, fueron encontrados pero restos, y es muy triste que miremos que es más fácil encontrar así a una persona, en restos, que con vida; porque no tienen estrategias para encontrarlas con vida”, reclamó.

Narró que Idaly fue vista por dos años en el Centro de la ciudad, con hombres armados, “la traían en los hoteles, en los bares”, pero no la pudieron encontrar.

De acuerdo con seguimientos periodísticos y datos oficiales de la FGE, desde el 1 de enero de 2010, el año en el que desapareció Idaly, han sido encontradas sin vida al menos mil 625 mujeres en Juárez y el Valle de Juárez. Y, según el Reporte Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, desde el 1 de enero de 2008 existen en Ciudad Juárez 788 personas reportadas como desaparecidas, 129 de las cuales son mujeres que aún no han sido regresadas a su casa.

Las madres y activistas colocaron una manta con los rostros y los nombres de Idaly Juache Laguna, Martha Nereida Martínez, Jocelyn Calderón Reyes, María de la Luz Hernández, María Guadalupe Pérez, Karla Ivonne Pacheco, Patricia Ibarra, Mónica Delgado, Jaquelin Raquel Ortega, Marlen Amox Fernández, Vianca Loera, Grisel Paola Ventura, Brenda Berenice Castillo, Nahomy Cisneros y Yanira Gutiérrez.

“Cuando le pasa a uno a esto se dedica, a encontrar a nuestras hijas, y a investigar, a llevar nombres, a llevar direcciones, casi podíamos decir que llevamos a las personas ahí, pero ni así”, dijo al denunciar el mal trabajo de la FGE en la búsqueda con vida de las personas desaparecidas.

La madre reclamó que “fue liberada una persona, Camilo del Real Buendía, él era dueño de la agencia a donde mi hija fue a buscar trabajo, dos días antes de que mi hija desapareciera tuvo una cita con él, tomaron unas fotografías y no sé por qué motivo lo dejaron salir, no sé por qué el juez dijo que no tenía nada que ver, cuando hubo testigos protegidos, que ellas estuvieron ahí, que ellas miraron a esa persona como el chofer que trasladaba a las muchachas para llevarlas a diferentes lugares. Una persona que dice haberlo visto y que dice que él era el chofer no lo inventó, lo vivió”.

Desde la desaparición de su hija ella se dedicó a buscarla y después de que fueron encontrados parte de sus restos se ha enfocado también en la prevención en la ciudad.

Lo que hacen las autoridades “no es suficiente, no es suficiente porque la prevención debe ser permanente, no nada más un mes, dos meses, porque ahorita sí tengo presupuesto, mañana no tengo; no, eso no es así, para prevenir tiene que estar siempre la prevención. Y por eso nosotros seguimos, para que no haya ni una madre más, ni una familia más viviendo lo que nosotros vivimos día con día, que luchamos para comer, para levantarnos, para seguir adelante”, compartió.