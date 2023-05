Está espacio en buenas condiciones: especialista

Ciudad Juárez.- Las condiciones en las que se encuentra la nueva jirafa en el Parque Central, así como las instalaciones, son adecuadas para el nuevo inquilino, dijo Eleazar Díaz Rosales, médico veterinario y experto en fauna silvestre.

Luego de los comentarios que hicieron algunas personas en redes sociales sobre el lugar en donde se encuentra el animal, que incluso llevaron a levantar firmas para que la criatura sea regresada a donde la trajeron, el experto decidió acudir al parque para realizar una verificación, en la cual constató que el espacio que se destinó a la Jirafa es óptimo para su resguardo.

El experto en fauna silvestre mencionó que el clima de esta frontera es menos extremo al que se presenta en la sabana, el hábitat natural de la jirafa.

“El lugar está adecuado, las condiciones están adecuadas, a la cama, que se le conoce así al cuarto donde se resguarda, la revisé, y está en buenas condiciones”, dijo Díaz Rosales, quien también fue el encargado de revisar las condiciones de la jirafa en el zoológico de Culiacán.

Al animal lo rescataron de otra parte y lo llevaron a Culiacán, donde ya tenía un año en un lugar más pequeño con otras jirafas, y como es macho, no pueden estar juntos porque son territoriales, dijo el médico.

En buen estado de salud

En Culiacán se le hicieron exámenes, le revisaron piel, dientes, lengua, pelaje y articulaciones para determinar si estaba en condiciones de viajar, y el resultado fue que se encontró en buen estado de salud, detalló.

La jirafa tiene 3 años y medio; mide cerca de 4.50 metros de altura.

“Está superbién el clima de África, de hecho, ellas vienen de un clima supercálido y desértico, en verdad en África no existen árboles que sean más altos que las jirafas, que pueden medir hasta 7 metros y medio, y no hay un árbol que mida eso en esa región, y todo el tiempo la pasan bajo el sol; su pelaje está diseñado para eso”, explicó.

Díaz Rosales indicó que en el rondín verificó que el piso está en buen estado, tiene agua corriente, y se va a extender una sección del parque para comunicarle con otra donde habrá un manantial artificial, detalló el experto en fauna salvaje.

“Las condiciones de esta estancia en términos generales está en buenas condiciones, nada más que aquí no es tanto el hábitat de la jirafa, sino la cultura que tiene la gente de llegar a darle alimentos que no son, de dejar la basura tirada, de dejar incluso pañales en el parque, y que, claro, el aire se los lleva y caen a dentro de la estancia de los animales”, detalló el veterinario.

Con trayectoria

Díaz Rosales ha prestado sus servicios en zoológicos de Hermosillo, Sonora; León, Guanajuato, y Arizona, entre otros.

Tras la llegada de la jirafa al Parque Central se continúan haciendo adecuaciones para el bienestar del nuevo inquilino.

Rogelio Muñoz, administrador del parque, dijo que ya se instalaron sombras, la red de agua potable, la red eléctrica, se limpiaron 16 metros cúbicos de donde se retiró escombro, y dentro de las adecuaciones al espacio se niveló el terreno.

En cuanto a las firmas que un grupo de animalistas recolectó debido a que mencionaron que el animal fue desprendido de su madre, no tiene un espacio adecuado y su alimentación no es correcta, dijo que no tienen la información correcta.

Explicó que la mascota estuvo en el zoológico de Culiacán debido a que fue rescatado, vivía en una sección de menos de 300 metros cuadrados, y en el Parque Central tiene 3 mil metros cuadrados; además, cuenta con alimentación adecuada, de alfalfa, zanahoria y lechuga.

Respetuosos de las inquietudes

“Somos respetuosos de sus inquietudes, de las personas que quieren una mejoría, claro que lo vamos a hacer, eso no es porque reaccionemos a ellos, es un plan que tenemos en el Parque Central en otras áreas como para la reforestación, estamos limpiando el lago y en la cuestiones deportivas haciendo torneo y ligas, realmente estamos haciendo un plan de trabajo para el beneficio de los juarenses”, expuso Muñoz.

