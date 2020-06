Está Banco de Sangre en crisis; urgen donadores

Ciudad Juárez— La donación altruista de sangre en Ciudad Juárez se encuentra en crisis debido a la reducción de campañas para captar donadores en escuelas y maquiladoras a causa de la pandemia de Covid-19, indicó Iris Padilla, trabajadora social del Banco de Sangre.

Dijo que desde el 15 de marzo que iniciaron las medidas de confinamiento y el cierre temporal de los centros de trabajo e instituciones educativas, la donación altruista disminuyó de un 70 a un 80 por ciento.

Por tal motivo, ayer lunes se realizó una pequeña campaña de donación en esta ciudad, a la que acudieron uñas 50 personas entre trabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) y alumnos y maestros de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

Iris Padilla destacó que la sangre que se recibe en estas campañas es para el banco de oncología del Hospital Infantil de Especialidades (HIES), las pacientes del Hospital de la Mujer que presentan alguna complicación y para quienes llegan al Hospital General en código rojo, principalmente víctimas de algún hecho violento, con el fin de atender la emergencia y no esperar a que consigan sangre.

Esta situación se vuelve aun más complicada con las personas de tipo de sangre negativo y ante el hecho de que pese a la pandemia la violencia no se ha detenido, mencionó.

Las personas que quieran participar en la campaña aún pueden hacerlo acudiendo al Banco de Sangre ubicado en la calle Sierra de Juárez 5725, en un horario de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 a 5:00 pm, detalló.

Los requisitos son: tener de 18 a 56 años, peso mínimo de 54 kg, no vacunas en los últimos 28 días, no haberse realizado perforaciones o tatuajes en los últimos 12 meses, no haber padecido hepatitis después de los 10 años de edad, no estar embarazada, no estar consumiendo antibióticos, no estar desvelado, no padecer diabetes y no haber donado sangre en los últimos dos meses, según indicó.