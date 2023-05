Está Abbott en campaña, dice Pérez Cuéllar

Ciudad Juárez.- Tras el anuncio que hizo el gobernador de Texas acerca de que desplegará una nueva unidad de la Guardia Nacional llamada “Fuerza Fronteriza Táctica de Texas” en puntos críticos a lo largo de la frontera, incluido El Paso, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar dijo que es porque “evidentemente Abbott está en campaña” y afirmó que hasta el momento no se ve una avalancha de migrantes que se dirijan a la frontera.

“Evidentemente el señor Abbott está en campaña, él siempre está buscando que éste sea un tema que le ayude a él; no sé si tenga aspiraciones presidenciales, pero es un tema en el que está siempre incidiendo para tratar de sacar raja política. Reitero lo que dije, no vemos una avalancha en este momento (de migrantes), no la descartamos”, expuso ayer en la rueda de prensa semanal.

PUBLICIDAD

Fuerza de respuesta

El grupo compuesto de 450 militares que anunció Greg Abbott se enfocará en detener a los migrantes que intentan cruzar de manera ilegal al país.

Los planes se dieron a conocer ayer en la pista del aeropuerto internacional Austin Bergstrom antes de que el Título 42 de la autoridad de salud pública finalice el jueves, se informó.

El alcalde juarense indicó ayer que contrario a lo que se esperaba, no ha aumentado el número de migrantes en esta frontera.

“Se esperaría que ya hoy tuviéramos una mayor cantidad y la verdad es que ha disminuido; el (albergue) ‘Kiki’ Romero está al 15, 20 por ciento, el campamento que está afuera de Presidencia también ya está muy reducido, entonces en esto no dejaremos de estar atentos, pero no se percibe esta ola que se decía”, declaró Pérez Cuéllar.

Campamento frente a Presidencia

Sobre el campamento que está a un costado de la Presidencia Municipal, frente a la estación de Migración, dijo que ahí se llegó a tener a más de 200 migrantes, y las últimas cifras arrojaban que había 60.

“Se están afinando los últimos detalles para hacerles alguna serie de propuestas, de ofrecimientos, para buscar de manera pacífica retirar el campamento; no tiene sentido, muchos de ellos han tenido problemas de salud, estamos en ese proceso, lo queremos hacer para que sea de manera pacífica”, manifestó.