Esperan resolución de amparos vs Bravobús

Ciudad Juárez— Opositores al sistema de transporte del Bravobús dieron a conocer que el próximo lunes podrían obtener algunos de los amparos que solicitaron ante el Poder Judicial de la Federación, ya que a pesar de que continúa la obra del carril confinado y paraderos, ellos siguieron tramitando la protección de la justicia federal contra ese proyecto del Gobierno estatal.

“Hemos solicitado nuevos amparos con base en argumentos de bloqueo de vías de comunicación y la generación de problemas ecológicos; esperamos que el amparo sea otorgado en el Juzgado Cuarto de Distrito y el fallo se dé a conocer el próximo lunes 6 de abril”, dijo Sergio Rueda Delgado, dirigente del Observatorio Binacional para tu Salud Psicosocial.

Dio a conocer que otro de los amparos que esperan sea otorgado es el que promovió José Luis Olivas Salgado, dirigente de Poder Ciudadano, quien se unió con su grupo a la oposición al carril confinado para el transporte Bravobús.

“Ha sido una lucha larga la que ha llevado a cabo esta organización también con sus amparos que ha promovido José Luis Olivas. Esperamos que el resolutivo del juez sea favorable y en favor de la justicia y la ciudadanía que ha luchado desde hace cinco años en contra del carril confinado de ese transporte”, afirmó Rueda.

Comentó que luego de conocer el fallo que se emita por el Poder Judicial de la Federación, darán a conocer los detalles del caso en conferencia de prensa, junto con el grupo Poder Ciudadano, que encabeza Olivas.

Asimismo, dijo que este movimiento contra el Bravobús ha recibido el apoyo de personas que representan a la comunidad, como es el caso del senador Cruz Pérez Cuéllar, quien hace tiempo les ofreció el respaldo de un bufete jurídico de asesoría para tramitar los amparos ante los jueces federales.

Mencionó también la reciente participación de Adriana Fuentes Téllez con la organización de foros y su presencia en marchas para que se respete la voluntad de los ciudadanos, así como a la diputada federal María Esther Mejía, quien también ha tomado parte en las manifestaciones de protesta.

Rueda Delgado agregó que siguen invitando a los ciudadanos para que se sumen a los plantones que mantienen en el bulevar Manuel Gómez Morín para evitar que inicien los trabajos de construcción de la ruta pretroncal por esa arteria,

“El Bravobús no es la solución con carril confinado. Lo único que le pedimos al Gobierno del Estado es un carril a mano derecha; esto no es de pobres contra ricos, ni de los que tienen auto contra los que tienen bicicleta o no tienen auto, se trata de la movilidad en la ciudad y de no afectar a negocios y particulares”, señaló.

Rueda aseguró que es falso que los empresarios de la Gómez Morín apoyen totalmente la obra por esa calle, pues las autoridades estatales no han mostrado la lista de quienes son los que están a favor de esta obra.