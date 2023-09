Esperan otro repunte de migrantes

Aunque los albergues migratorios administrados por los gobiernos tuvieron menos usuarios desde la semana pasada y luego del cruce masivo a Estados Unidos, se espera para Ciudad Juárez otro repunte en el flujo migratorio, dijo Santiago González Reyes, director de Derechos Humanos del Gobierno municipal.

El funcionario señaló que las entregas numerosas a autoridades estadounidenses tienen un doble efecto, pues se despresurizan los servicios provistos en los espacios de acogida, pero por otra parte vendrán más migrantes al enterarse de que se les permite la entrada al vecino país.

“Ellos (los migrantes) tienen medios de comunicación muy efectivos, tienen información inmediata; se enteran y todo el mundo apresura el paso”, dijo González Reyes. “Se desahoga, pero aumenta el flujo”.

En días pasados, de acuerdo con el archivo periodístico, cientos de migrantes arribaron a Ciudad Juárez a bordo del tren de carga de la empresa Ferrocarril Mexicano (Ferromex), mientras que otros se enfilaron hacia la frontera con Estados Unidos para intentar entrar a aquel país en busca de trabajo o asilo político, al entregarse a las autoridades migratorias.

Quienes viajaban en los vagones del tren pasaron puntos de revisión en todo Chihuahua, en los que participan en conjunto Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Guardia Nacional, Ejército y el Instituto Nacional de Migración, en operativos anunciados desde mayo por la corporación estatal.

Ante la llegada de los grupos de extranjeros, el titular de la SSPE, Gilberto Loya, apuntó que no pueden hacer nada por evitar la llegada de los contingentes a Juárez vía tren de carga, por la falta de facultades y capacidad para retornar a las personas a sus lugares de origen.

“Si hubiéramos detenido el tren, no tenemos ni la capacidad ni la autoridad para retornar a las personas. La gran mayoría, además, de seguro traen estancia legal en el país. Migración se los dio, pero Migración no sabe dónde están las personas a las que le da permiso. No hay una migración regulada”, acusó Loya Chávez.

Fueron, según el jefe de la Policía estatal, más de mil migrantes los que llegaron el pasado domingo por este medio de transporte, lo que “complica la política pública en materia de seguridad para todo el estado y no sólo para Ciudad Juárez”.

Insistió en que es necesaria una política pública que permita migrar de manera segura, lo que es facultad del Gobierno federal.

González Reyes afirmó que la coordinación entre los gobiernos federal y municipal “es fluida” en el tema migratorio, sin mencionar la participación del Estado.