Esperan Juarenses al futuro papá, Carlos Rivera.

Después de no pisar esta ciudad fronteriza desde Febrero del 2019, el talentoso cantante y actor Carlos Rivera, se ha convertido en uno de los artistas más consentidos por el público mexicano, y para los juarenses no es la excepción, por lo que hoy figura como en uno de los talentos más esperados en la edición 2023 de la Feria Juárez, proyectando un SOLD OUT en su presentación para este próximo Viernes 2 de Junio en la plaza de la Mexicanidad.

Aún puedes adquirir tus entradas en www.donboleton.com

Y es que además de su particular voz, el reciente anuncio de su paternidad junto a su esposa, la también ex académica Cynthia Rodríguez, se ha vuelto tendencia en las redes sociales, pues recientemente en el concierto que ofreció en el Auditorio Nacional, lleno de ternura y emoción, dedicó la canción “Te esperaba” al pequeño León que viene en camino, fruto del amor la pareja. Dicho nombre fue elegido debido al éxito que tuvo el cantante tras su participación en el Musical “El Rey León” tanto en España como en México, parteaguas en su carrera, provocando con esto la empatía de todos sus seguidores.

¿Quién es Carlos Rivera y por qué se ha convertido en uno de los cantantes favoritos de México?

Carlos Rivera nació el 15 de marzo de 1986 en Huamantla, Tlaxcala. Su carrera artística comenzó en el año 2004, cuando participó en el reality show "La Academia", donde logró destacar por su talento vocal y su carisma.

Desde entonces, Rivera ha desarrollado una carrera exitosa en el mundo del espectáculo, tanto en México como en otros países de habla hispana. Como cantante, ha lanzado varios álbumes, entre los que destacan "Carlos Rivera", "El Hubiera No Existe" y "Yo Vivo".

Además, ha participado en producciones teatrales como "El Rey León" y "Cien años de soledad", así como en series de televisión y películas. Rivera también ha sido reconocido con varios premios y distinciones, entre los que se incluyen el Premio Oye!, el Latin Grammy y el Premio Lo Nuestro.

Pero más allá de su talento artístico, Carlos Rivera es conocido por su compromiso social y su labor humanitaria. Ha participado en varias campañas para ayudar a los más necesitados, y es embajador de la UNICEF en México.

En resumen, Carlos Rivera es un artista completo y comprometido con su país y con los demás, que ha logrado consolidarse como uno de los artistas más importantes de México y de habla hispana en los últimos años.