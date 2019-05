Esperan en IMSS hasta 5 meses por resonancia

Hasta cinco meses de espera para que le practicaran una resonancia magnética tuvo que esperar Carmen Vergara, una derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien apenas el jueves logró hacerse los estudios en el Hospital General de Zona número 6 ubicado en el Pronaf.

A esa tardanza se le suma que la mujer de 60 años también batalla para conseguir medicamentos como el tramadol y paracetamol, que requiere para aliviar los dolores que le provocan una hernia en la columna. Cuando no tienen medicamentos “me aguanto los dolores lo más que pueda”, dice.

El escenario que vive Vergara es el mismo que enfrentan derechohabientes del IMSS en Ciudad Juárez, en medio de la crisis que sufre el instituto por falta de presupuesto.

Entrevistados por El Diario, usuarios del Seguro Social narran las complicaciones a las que se enfrentan para tener un servicio de salud digno.

“A mi hermano le iban a iniciar el tratamiento de quimioterapia desde el lunes, pero nos dicen que la doctora que le asignaron salió de vacaciones”, relata Aracely López, quien ayer visitaba a su hermano en esa misma clínica.

“Le detectaron tumores germinales en el estómago y en los pulmones y en la clínica 35 le hicieron los estudios pero lo mandaron para acá; acá le piden de nuevo una tomografía que ya le hicieron”, agrega.

El jueves, en su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció desde la Ciudad de México que le “dejaron en ruinas el sistema de Salud”.

Datos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) indican que en el país, el instituto cuenta con 1.44 médicos por cada mil habitantes.

Lo anterior, aun “cuando los indicadores internacionales manejados por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos establecen que debe ser de 3.4 médicos por cada mil habitantes”.

En enfermería, agrega, se registra el déficit más importante: el IMSS cuenta con 2.7 enfermeras por cada mil afiliados, cuando lo recomendable es 9 por cada mil personas.

En tanto que en insumos médicos también hay deficiencias preocupantes, señaló el pasado martes el SNTSS en un comunicado.

Por ejemplo, detalla, el Seguro Social cuenta con .69 camas por cada mil habitantes, cuando deben existir 4.7 por ese mismo número de derechohabientes.

Monserrat Ruíz, quien esperaba la hora de visita para ver a su hijo internado por una inflamación en el hombro en el HG número 6 desde el domingo, dijo que a la fecha no ha sido atendido por un especialista.

“Lo están atendiendo bien pero no le han dado toda la atención. Empezaron con que no había camas, hasta el lunes lo bajaron a piso, ahorita todavía no sabemos qué pasa con el ortopedista”, indicó.

Dijo que como derechohabiente, también ha batallado en la clínica 62 para recibir medicamentos para la hipertensión.

A nivel local, la subdelegación del instituto rechazó dar información sobre el estatus que guarda la atención a los derechohabientes en cuanto a las deficiencias admitidas por funcionarios de índole nacional en días pasados.

En su renuncia a la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Germán Martínez acusó una “injerencia perniciosa” de la Secretaría de Hacienda al imponer recortes y despidos dentro de la institución que ponen en riesgo los servicios de los beneficiarios.





