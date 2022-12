Esperan en el río fin al Título 42

Ciudad Juárez.- Ser migrantes es “dolor”, “hambre”, “sufrimiento”, “dificultades”; pero también “valentía”, “fortaleza”, “anhelos”, “deseos” y “la esperanza de lograr una vida mejor, para ti y para los que dejas atrás”, narraron ayer extranjeros que esperan en Ciudad Juárez el fin de la orden de salud pública de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) conocida como Título 42.

En el Día Internacional de las Personas Migrantes, venezolanos y guatemaltecos que atestiguaban el cruce constante de decenas de personas de diversas nacionalidades a través del río Bravo/Grande, para entregarse con los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso, aseguraron que en su travesía tuvieron que cruzar la selva de Tapón del Darién, fueron robados y abandonados por los traficantes de personas, además de asaltados por la Policía municipal en Juárez, pero aun así mantienen el anhelo de lograr el llamado “sueño americano”.

‘Es para personas valientes’

Rafael Medianas, de 24 años de edad, salió hace un mes y 21 días de Venezuela junto a su esposa, con quien llegó hace tres días a Ciudad Juárez, en donde fueron acogidos en una iglesia cristiana.

“Decidí salir por la desesperación de ayudar a nuestros familiares, algunos están enfermos en Venezuela, no tenemos apoyo de nadie y me atreví a salir del país para cumplir un sueño mejor y para poder mandarles plata a mis sobrinitos ahorita en diciembre, poderlos ayudar. Porque en Venezuela se gana muy poco. Somos pobres, pues”, aseguró.

Según el sudamericano nacido en Caracas, para ser migrante “más que todo hay que ser fuerte mentalmente para poder salir de allá. No es para cualquiera, es para puras personas valientes. Esto es algo que no le recomiendo a nadie que no traiga mucho dinero, yo hasta me monté en el tren para poder llegar aquí, tuve que pedir en las calles para poder comer, meterme en restaurantes y pedía ayuda a la gente, alguna gente te ignoraba, pero gracias a Dios ya estamos acá”.

Ser migrante “la verdad es muy difícil, pero tú puedes lograr todo lo que te propones, pero es muy difícil. Cada quien tiene una versión diferente, porque algunos traen dinero, pero algunos no, como en mi caso”, confesó quien busca llegar a California.

‘Aquí seguimos con la esperanza’

Luis, de 22 años, salió hace 21 días de Guatemala y desde hace una semana espera en Juárez a que Estados Unidos abra sus fronteras para la migración.

“No sé qué es eso (el Título 42) pero dicen que sí (que hay que esperar a que termine)”, dijo quien salió de su país por falta de trabajo y porque sabe que Estados Unidos necesita mano de obra, aunque lamentó que no los quiera su presidente.

“Aquí seguimos con la esperanza, a ver si nos dan la oportunidad para poder trabajar y ayudar a nuestra familia, porque también somos de bajos recursos”, aseguró quien trabajaba como chofer de un camión de carga, hasta que las pandillas comenzaron a extorsionarlos y a matarlos si no accedían a pagar una cuota por trabajar.

“Aquí nos quedamos en el río, cruzamos al otro lado y ahí nos quedamos, y hace un frío bien cabrón; somos muchos los que esperamos el 21”, comentó quien duerme con cuatro guatemaltecos más.

Antes de migrar le habían narrado que era difícil, pero no imaginó que fuera tanto “por el frío, en la noche, sin cobijas, y sin dinero para la comida”, dijo, y busca que todo su fuerzo valga la pena para llegar a Houston.

‘Cuando uno tiene ganas de superase no hay fronteras’

“La espera desespera”, dijo Jorge Vázquez, de 20 años de edad, que trabajaba en un McDonald’s en Guatemala, en donde dejó a sus padres y hermanos, a quienes les dijo que quería cumplir su “sueño americano” para poder tener una mejor vida y poderlos ayudar.

Su mamá “no quería, se puso triste, pero yo sé que es por mi futuro y también para ayudarlos a ellos. Yo sabía que estaba cerrada (la frontera), pero nada es imposible en la vida, cuando uno tiene ganas de superarse no hay fronteras. Nos vinimos con la fe en Dios desde que salimos”, destacó.

Jorge busca llegar a Utha, en donde tiene familiares residentes estadounidenses, por lo que espera que el Gobierno de Joe Biden le dé la oportunidad de entrar a su país para ir a trabajar.

“Es muy difícil (ser migrante), pero si tienen ganas de hacerlo y de tomar ese riesgo que es tan grande pues que le den, porque tampoco les voy a quitar el impulso, porque sí es duro la verdad el camino, pero tampoco imposible”, dijo al asegurar que “las ganas y los anhelos de salir adelante no las quita nadie”.

‘Es por mi familia’

Lomelí Sandoval, de 21 años, trabajaba con Jorge, con quien decidió salir de Guatemala guiados por un amigo que ya había hecho el viaje a través de esta frontera, por lo que busca llegar a Dallas con una solicitud de asilo político.

“Quiero mejorar mi economía, y también para ayudar a mis familiares. A mi mamá le dije que iba a intentar llegar a los Estados Unidos para trabajar y levantarme mejor económicamente; a ella no le pareció, pero pues es por ellos, por mi familia”, dijo Lomelí.

Después de 21 días de travesía, para Lomelí ser migrante “es una aventura completa, porque en el camino por todo México uno se encuentra personas malas y personas buenas, uno siempre tiene que escoger también a quién preguntar; es demasiado duro. Pero en todo el camino veníamos escuchando comentarios de Juárez que eran buenos, nos dijeron que por aquí era más fácil entrar, que era poco más lejos pero más seguro. Y que la mejor opción era ésta”, comentó quien ha tenido que dormir a la intemperie.

‘Lo más dificil ha sido el trato de los policias’

“Saúl” trabajó como guardia nacional de Venezuela con un sueldo equivalente a 6 mil pesos mexicanos mensuales, pero debido a los bajos salarios hace cinco años migró a Colombia, de donde salió con su esposa el pasado 3 de octubre, sin saber que nueve días después la administración de Biden aplicaría el Título 42 para quienes ingresaran por las fronteras mexicanas.

El sudamericano de 30 años y su esposa, de 33 años de edad, cumplen hoy tres días en Juárez luego de haber viajado en tren y en camión, y de haber sido asaltados por la Policía municipal de Juárez.

“La selva ni se diga, no se lo deseo a nadie. Pero lo más difícil ha sido el trato de los policías acá en Juárez, porque íbamos caminando y ellos nos quitaron dinero, los municipales, de azul, fue a diez, doce cuadras de acá”, dijo parado sobre el bordo del río Bravo.

Él salió de su país para ayudar a su familia, a sus hijos de 6 y 12 años de edad, y aunque “sabía que (migrar) era difícil, no sabía que era tan pero tan difícil, porque fue en realidad muy difícil… migrar yo creía que era pasar de país en país, sabía que había una parte difícil, pero hay países que son muy difíciles de pasar por las personas, es difícil por la misma gente de los países. La selva es difícil, porque es selva, pero de allá para acá, la gente es la que complica”, aseguró, y dijo que pese a las dificultades busca “crecer como persona y poder ayudar a su familia, es lo que yo le he pedido a mi Dios, que me ayude para poder ayudarlos a ellos”.

‘Me robó el coyote’

Reyes Esquivel, de 30 años de edad, vendió todas sus cosas y un terreno que había heredado para poderle pagar al “coyote” 50 mil lempiras (39 mil 949.56 pesos mexicanos) de las 85 mil (67 mil 914.26 pesos mexicanos) que le pedía para llevarlo de Guatemala a Estados Unidos; pero al llegar a esta frontera lo dejó abandonado.

Después de haber perdido sus pertenencias y de haber sido robado por el traficante de personas, Reyes logró llegar hasta el bordo del río Bravo, en donde se unió a un grupo de centroamericanos con quienes cada noche buscan en dónde dormir.

Él busca llegar a Estados Unidos para trabajar y apoyar a su familia, por lo que también aseguró que esperará que el próximo 21 de diciembre concluya finalmente el Título 42.