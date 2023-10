Esperan dictamen de la Conagua en Zaragocita

Ciudad Juárez.- La Dirección de Desarrollo Urbano tiene detenido un proyecto para cambiar un uso de suelo de captación pluvial a servicios industriales, en la zona conocida como Zaragocita, en Libramiento Independencia y Juárez-Porvenir, debido a que se está a la espera de un dictamen de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Este asunto he generado inconformidad de vecinos debido a que manifiestan que con la construcción de una maquiladora en ese lugar se agravarán las inundaciones en Riberas del Bravo, pero la directora de Desarrollo Urbano, Claudia Morales Medina, aseguró que existe una solución que realizará la empresa que solicitó el cambio de uso de suelo.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar declaró que el Municipio ha sido muy respetuoso del tema y esta semana se volvió a bajar por segunda ocasión de la sesión de Cabildo para su votación, debido a que se está esperando el dictamen de Conagua.

“También sé que los desarrolladores están pensando hacer algunas obras que puedan ayudar a resolver los problemas que tienen ahí, mientras no tengamos nosotros la certeza de que el proyecto es bueno o malo, no vamos a llevarlo a la sesión de Cabildo; si nos aseguramos que no es viable, no lo vamos a presentar obviamente, y si en un momento dado revisamos y toda la información que tenemos nos lleva a decir que es algo positivo, lo vamos a presentar”, manifestó.

La directora de Desarrollo Urbano dijo que se trata de una solicitud para una modificación menor de un cambio de uso de suelo, de captación pluvial a servicios industriales.

Mitigarán las inundaciones

Expuso que el dictamen se bajó esta semana de Cabildo porque falta el anuncio de Conagua que el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) solicitó que se considere para realizar el proyecto de la solución pluvial en el entorno.

El predio se encuentra en la calle Aurelio Páez Chávez #120, de la colonia Zaragoza, Distrito Bravo, y ahí es donde se pretende construir una planta maquiladora, atrás de la plaza donde están construyendo un Walmart, y las maquiladoras Vesta y Wistron, afirmó Morales.

Sobre algunas protestas de ciudadanos que no están a favor de que se autorice el cambio de uso de suelo, la funcionaria dijo que ya existe un proyecto presentado por las desarrolladoras para mitigar las inundaciones, el cual se socializó con los habitantes de la zona.

“No quiere decir que si se hace el cambio actualmente vaya a perjudicar más, por si solo el predio ahorita no tendría la suficiencia como para mitigar esta problemática”, manifestó.

Dijo que el proyecto para solucionar las inundaciones lo realizarían las empresas que pretenden desarrollar la zona y está avalado por el IMIP.

