Esperan bajo la lluvia

Ciudad Juárez— Tiene ocho años de edad y junto con su abuela y su tío, no tuvo en dónde refugiarse de la lluvia que se registró la madrugada del viernes, por lo que se mojó durante varias horas.

El menor y su familia son originarios de Río Grande, Zacatecas y llegaron a esta frontera desplazados por la violencia, por lo que desde hace una semana pernoctan en el parque El Chamizal, junto al puente internacional Córdova Américas, en espera de cruzar para solicitar asilo político en Estados Unidos.

Al no contar con una tienda de campaña como otros migrantes mexicanos que se encuentran en el lugar, no tuvieron otra opción que empaparse y esperan que dejara de llover.

“Me quedé aquí afuera, ya estoy toda ronca junto con mi niño. Él es mi nieto pero se crió conmigo; también ya está todo ronco, hace ratito no podía ni hablar”, mencionó Rosa Arteaga.

“Mire, ahí están las cobijas tendidas, yo estaba acostado ahí sin hule, pero ya estamos preparados por si vuelve a llover, ya traje unos hules”, mencionó Fernando González, hijo de Rosa.

Fernando mencionó que acampar en el parque El Chamizal no ha sido fácil, debido a que el clima de esta ciudad es extremoso, lo cual nunca habían experimentado a pesar de que el lugar les parece bonito.

“Venimos huyendo de la delincuencia de Zacatecas. Secuestraron a mi hijo y a un cuñado, ya nunca los encontramos, por eso desde hace ocho días no nos hemos movido de aquí, mejor aquí aguantamos, porque ya empezó de nuevo la delincuencia y para regresarnos no nos vaya a tocar de nuevo. También me robaron todo y pues no, para volver a eso mismo, pues no”, agregó Rosa.

Sentados debajo de un árbol junto con otras personas que provienen su misma ciudad, mencionaron que aunque están advertidos que en Juárez el invierno es crudo y las temperaturas bajas son difíciles de soportar a la intemperie, prefieren aguantar a tener que regresar.

“Pero 'pos' es más desesperante allá, que le vaya a pasar de vuelta algo a uno de mis hijos”, expresó Rosa. “Tenemos la esperanza de que nos toque el turno y pasar a ver qué nos dicen. De hecho sí nos han platicado que aquí cuando hace calor, hace calor y cuando hace frío hace mucho frío”, agregó Fernando.

Con sus botas mojadas, un adolescente de 14 años quien también soportó la lluvia durante varias horas, mencionó que sólo esperaba a que saliera un poco el sol para poder secarse, aunque de momento no sentía algún malestar.





Autoridades montan operativo

Debido a la llegada de la temporada de lluvias a la región y a la presencia de familias migrantes mexicanas que permanecen apostadas junto a los puentes internacionales, los tres niveles de gobierno se repartieron las tareas para su traslado a albergues de la ciudad.

De acuerdo con el delegado federal en el estado, Juan Carlos Loera de la Rosa, los migrantes que se encuentren en las inmediaciones del puente internacional Paso del Norte en el Centro de la ciudad serán atendidos por personal de la Comisión Estatal de Población y Atención al Migrante (Coespo) y trasladados a espacios integrados a su red de albergues.

Los extranjeros ubicados en el puente internacional Córdova-Américas serán trasladados al Centro Integrador para Migrantes Leona Vicario administrado por el Gobierno federal y los que se encuentren en el puente internacional Zaragoza, serán movilizados por elementos de la administración municipal y de la Casa del Migrante, apuntó.

“Tenemos a Servidores de la Nación en contacto con ellos, se trata de una iniciativa por lluvias pero que será permanente, concientizándolos para que en lugar de permanecer a la intemperie usen los albergues en la ciudad”, dijo el funcionario.

(Con información de Pável Juárez)